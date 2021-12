Insta a comer menos carne: Ministro advierte que el cambio climático sería el final para España





27/12/2021 - 09:58:03

RT.- El ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, cree que si sus compatriotas no comen menos carne, el impacto de esa industria en el cambio climático "sería el final" para su país, según lo comentó durante una entrevista concedida a The Guardian, publicada este domingo. "La gente aquí conoce el papel que juegan los gases de efecto invernadero en el cambio climático, pero tienden a vincularlo con los automóviles y el transporte", explicó. "Fue solo muy recientemente que todos comenzaron a observar el impacto de la cadena de consumo animal y, especialmente, el impacto de la carne de res", añadió, señalando que durante mucho tiempo ha sido un tema tabú en el país ibérico. En este sentido, el político y economista español asegura que, si no se toman cartas en el asunto al respecto, su nación se enfrentará a una triple crisis: la pérdida de biodiversidad, la contaminación y el cambio climático. "Problema muy grave" "Sería el final para un país como España", lamentó el funcionario, considerando que la nación se encuentra en la cuenca mediterránea donde la desertificación es un "problema muy grave", sobre todo porque depende del turismo. "Visitar un desierto no es tan atractivo como visitar la Costa del Sol", argumentó. Por ello, Garzón instó a los españoles a comer mucha menos carne y pidió que, por el bien de su salud y la del medioambiente, se aseguren de que los productos que consuman sean de buena calidad y el resultado de la ganadería extensiva. "Lo que no es en absoluto sostenible son las llamadas megagranjas", afirmó. "Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad [proveniente de] animales maltratados", agregó el ministro. Por último, comentó que piensa que una parte de la sociedad de España, especialmente las mujeres, ya está preparada para cambiar su dieta alimenticia con esta finalidad. En contraste, señaló, algunos hombres se oponen a ello porque consideran que al comer menos carne "su masculinidad se vería afectada".