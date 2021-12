Estas son 4 criptomonedas del metaverso con potencial de crecimiento en 2022





27/12/2021 - 09:32:54

RT.- Luego de que Mark Zuckerberg anunciara el cambio de nombre de Facebook a Meta para marcar el foco de la compañía en el metaverso, esta palabra se ha convertido en una tendencia no solo entre los aficionados a la realidad virtual sino también en el sector mediático, tecnológico y, por supuesto, empresarial. La obsesión por los espacios virtuales, donde la gente podría comunicarse, trabajar, aprender o ir de compras ha afectado también al mercado de las criptomonedas. Con el avance de compras de espacios virtuales a cambio de activos descentralizados, este sector ha visto saltos impresionantes en los valores de monedas que sirven a tales proyectos. Considerando oportunidades que el metaverso va abriendo en este sector, entre las criptomonedas con capitalización por debajo de los 1.000 millones de dólares y con buen potencial de crecimiento en el año que viene figuran WILD, Chromia, CEEK, y WAXP. WILD El token nativo de Wilder World, WILD, es un metaverso construido con el motor de juego Unreal Engine 5 pro sobre el 'blockchain' de Ethereum. Aunque todavía está en desarrollo, permitirá comprar una variedad de mercancías e inmuebles digitales, además de tener como objetivo convertirse en un mercado de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) caracterizado por alta liquidez, descentralización y apertura a la comunidad. Wilder World ofrece la función Mint Factory que posibilitará que los artistas digitales creen, diseñen y saquen al mercado sus propios NFT. Esta criptomoneda se cotiza a 3,88 dólares y tiene un valor de mercado de 325 millones de dólares. Chromia (CHR) Por su parte, la cadena de bloques de Chromia (CHR) es compatible con Ethereum y permite reforzar las existentes aplicaciones descentralizadas y desarrollar nuevas, proporcionando la escalabilidad, una gestión de datos mejorada y ampliando opciones en el cobro de comisiones. Algunos juegos populares funcionan sobre la base de Chromia, tales como My Neighbor Alice y Mines of Dalarnia. Una de las últimas funciones en desarrollo es un nuevo estándar de NFT llamado Chromia Originals, que funcionará tanto como un estándar nativo en la cadena de Chromia como una capa compatible con los tokens estándar ERC-721 y BEP-721. Según CoinMarketCap, CHR cotiza a 0,79 dólares y tiene una capitalización de 452 millones de dólares. CEEK VR (CEEK) CEEK es una criptomoneda que también se basa en la tecnología Ethereum y sirve a la plataforma CEEK VR, que busca convertirse en el futuro del 'streaming' de música y de creación de contenido. Además, tiene la patente de un casco de realidad virtual que está disponible en ventas. El servicio cuenta con el apoyo de varios artistas, incluida Lady Gaga, Demi Lovato, Ziggy Marley, informa The Merkle. La plataforma ofrece una variedad de opciones para ganar tokens, crear mercancías digitales y monedas personalizadas y otros productos para artistas y empresas. En particular, CEEK VR desarrolla un escenario virtual para conciertos en vivo. El valor actual de esta criptodivisa es de 0,68 dólares y el valor de mercado del proyecto alcanza los 505 millones de dólares. WAX (WAXP) Mientras, WAXP es el token nativo del 'blockchain' WAX que se utiliza en videojuegos descentralizados como Alien Worlds, Farming Tales, Prospectors y R-Planet, así como en la creación y comercialización de NFT, facilitando con éxito millones de ventas de tokens no fungibles de respetadas firmas como Las Grandes Ligas de Béisbol, Street Fighter, Atari y entre otras. Lo que destaca a WAX de otras cadenas de bloques es que no exige el pago de comisiones. En su lugar, los usuarios depositan sus monedas para mantener el procesamiento de transacciones. El precio de WAXP es 0,49 dólares al momento de la redacción de este artículo, y el valor de mercado se sitúa en 922 millones de dólares.