Los 4 indicios que ligan al MAS con las gestiones de Percy y Sosa





27/12/2021 - 08:29:17

Página Siete.- Ya va una semana que la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa está en la cárcel por el caso ítems fantasmas. Desde que estalló el caso, los políticos también lanzaron dardos contra el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido al que vincularon con los gobiernos municipales de Percy Fernández y Angélica Sosa. Sobre el tema, existen al menos cuatro indicios de la cercanía de los gobiernos municipales de Fernández y Sosa con dirigentes y exautoridades del MAS. Por eso desde la Asamblea Legislativa y desde el Concejo Municipal cruceño, la oposición exigió a la Fiscalía que cite e investigue a exautoridades y a altos dirigentes del partido azul. El primer indicio que vincula a la Sosa con el MAS es que Javier Cedeño, exjefe de Recursos Humanos del Municipio cruceño en la gestión de Sosa, es del bloque “Azules del Oriente” del MAS, grupo que es liderado por Alpacino Mojica (MAS), hoy responsable del Segip en Santa Cruz. Cedeño, quien también está con detención preventiva, en su declaración informativa ante la Fiscalía acusó a Sosa de varias irregularidades cometidas en la Alcaldía. La acusó de haber armado una estructura de corrupción en la que no sólo se negoció con salarios de ítems, sino que hubo extorsiones a gremialistas y propietarios de locales públicos. Sosa negó esos extremos y dijo que en su gestión no se cometieron actos de corrupción y calificó a Cedeño de “canalla”. El segundo indicio son las mutuas acusaciones que desde la pasada semana se lanzan dirigentes y concejales del MAS, de haber sido parte de la red de ítems fantasmas y haber obtenido recursos del municipio cruceño para beneficio personal. El concejal cruceño José Quiroz y el excandidato Reynaldo Ezequiel, ambos del MAS, se acusaron de haberse beneficiado con los ítems fantasmas. Quiroz dijo que Ezequiel, “sin trabajar”, cobró un sueldo como funcionario edil entre 2018 y 2019. “Son más de 50.000 bolivianos que cobró de la Alcaldía y este señor tiene que ser procesado”, dijo Quiroz. En respuesta, Ezequiel dijo que el hermano de Quiroz es un ítem fantasma, porque desde la gestión de Percy Fernández figura en la lista de Emacruz, “pero no trabaja”. Dijo que presentará una denuncia en su contra. El tercer indicio es la relación entre Sosa y la madre y hermana de la actual ministra de la Presidencia, María Nela Prada. La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) María Luisa Nayar afirmó que Betty Tejada, exsenadora del MAS y madre de la ministra Prada, fue la asesora y “mano derecha” de Sosa cuando ésta era alcaldesa. Asimismo, María Cecilia Prada Tejada, hermana de la ministra Prada, fue directora de Contrataciones, dependiente de la unidad de Recursos Humanos que estaba a cargo de Cedeño. El cuarto indicio es la estrecha vinculación entre el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, con el exalcalde Percy Fernández y Angélica Sosa, relación que se vio reflejada en distintas ocasiones cuando Morales era jefe de Estado y elogiaba la gestión de Fernández y de Sosa. “Es el mejor alcalde”, dijo Evo sobre Percy Fernández. “Felicidades por su reelección como presidenta (…). Ahí nos parecemos, nos reelegimos”, le dijo Morales a Sosa el 30 de mayo de 2019 en un evento de la CAF. Reacciones La diputada Nayar exigió que la Fiscalía investigue a todos los actores involucrados en esta red tomando en cuenta a quienes tienen relación estrecha con las altas esferas del Gobierno. Señaló que “el eslabón más grande es Evo Morales” por su vinculación con Sosa y Percy Fernández. “Aquí se tiene que convocar y citar a Evo Morales, que es presidente del MAS, ya que él estuvo también como parte involucrada en los acuerdos entre Santa Cruz Para Todos y el MAS cuando era presidente de Bolivia. Tiene que ser citado a declarar”, dijo. El concejal cruceño de Comunidad Autonómica, Juan Carlos Medrano, señaló que tras esta “guerra de acusaciones entre masistas” es evidente que el partido azul está involucrado en el caso de los ítems fantasmas.