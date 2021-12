Lista de contratos de la Alcaldía tiene aval que salpica a políticos, fiscales y entidades en el caso ítems





27/12/2021 - 08:15:32

El Deber.- Son al menos 4.195 contratos de trabajo en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra que fueron avalados por diferentes políticos, funcionarios públicos, instituciones, fiscales y hasta sindicatos para que ingresen a trabajar a la comuna cruceña. En la lista aparece el actual fiscal departamental, Róger Mariaca, y también miembros de la agrupación Santa Para Todos (SPT), de los exalcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa. El concejal Federico Morón, de filas de Comunidad Autonómica (C-A), presentó a la Fiscalía la lista de ítems y los contratos temporales que tuvieron un cierto aval político. En la nómina se observa a la persona beneficiaria, su salario, a la entidad donde trabaja y el sujeto o entidad que avaló el cargo. La lista que maneja el concejal Morón corresponde al último año de la gestión municipal, es decir, de diciembre de 2020 a diciembre de este año. Sin embargo, explicó que el mismo proceder persiste desde gestiones anteriores, como lo refleja la denuncia que realizó su colega José Alberti y que se refiere a la entrega de 200 contratos en favor de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido del alcalde Jhonny Fernández. “La Fiscalía debe comprobar, a través de los documentos secuestrados, la veracidad de estas planillas, porque se le ha entregado toda la información (...) Se trata de un mecanismo de corrupción, de un pacto de corrupción y como principales figuras están Santa Cruz para Todos y el MAS, con UCS como colgandijo; y ahora el pacto es UCS y el MAS, con Santa Cruz para Todos como colgandijo puesto que aún tiene algunos contratos”, aseguró Morón. En la lista figuran nombres como el del fiscal Mariaca, quien supuestamente avaló un cargo a una persona en el programa de seguridad ciudadana. La autoridad dijo que el caso ítems fantasmas está en reserva y que no se pueden dar declaraciones públicas. También aparece en la lista Joaquín Crapuzzi, quien fue secretario municipal de Recaudaciones en la gestión de Percy Fernández. El involucrado entregó dos avales a diferentes personas en la secretaría municipal de Salud. Crapuzzi dijo desconocer el caso de los ítems fantasmas y negó los supuestos avales. El exfuncionario ahora es investigado en este proceso, ya que antes era solamente testigo del caso. Morón explicó que los ítems y los contratos temporales contaban también con aval de distintas instituciones, entre las que mencionó a presidentes de colegios de profesionales, empresarios, exconcejales, exsecretarios, partidos políticos, control electoral, entre algunas entidades. El concejal de C-A acotó que en este grupo de funcionarios observados se identificó a distintas figuras. Por un lado, en la nómina hay quienes nunca aparecieron a marcar y, por otro, personal que asistía una sola vez para firmar asistencia de todo el mes. Además, existen personas que fueron contratadas hasta en cuatro oportunidades en diferentes entidades. Esos funcionarios tienen el aval de la misma autoridad o institución. Morón pidió a la Fiscalía que agilice la investigación. “Yo creo que este caso recién comienza. Se está empezando a ver las relaciones de todo este mecanismo de corrupción en las partes más altas; es decir, ya tenemos certeza que el señor Jhonny Fernández participó con 600 cargos, de la misma boca de la exalcaldesa (Sosa)”, dijo Morón. El caso ítems fantasmas desveló las contrataciones irregulares de personal en el municipio cruceño. De entrada, se dijo que eran 800 casos, pero con el paso de la investigación se evidenció que son muchos más. En este proceso ya hay tres detenidos en Palmasola. Los detenidos Julio César Herbas fue el primer detenido. Se lo acusa de reclutar personas que recibían los ítems fantasmas. También está en Palmasola Javier Cedeño, quien fue director de Recursos Humanos del municipio en la gestión de la exalcaldesa cruceña. Marcela Terceros, una de las fiscales asignada al caso, informó que hasta ahora son 60 los exfuncionarios involucrados en el proceso. Dijo que 42 ocupaban cargos jerárquicos en la Alcaldía y ahora deberán presentar su declaración en calidad de testigos. Posteriormente se analizará si también pasan a ser investigados exsecretarios de la gestión de Percy Fernández y también de Sosa. Morón aseguró que de los 60 implicados se debería aumentar la cifra debido a la lista que presentó. Uno de ellos sería el fiscal Mariaca. Al inicio de la investigación se conoció que el suegro de Mariaca trabajaba en el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra como asesor legal. Luis Flores tuvo que renunciar ante la presión mediática que se originó. Flores dijo que tomó esa decisión por “la seguridad de mi familia y el honor personal” ante la susceptibilidad generada y el estado de gestación de su hija.

Además, se denunció que la cuñada de Mariaca también trabaja en el municipio cruceño. Yalile Carmen Flores Burgos aseguró que su cuñado no tiene nada que ver con su contratación en la Alcaldía. Dijo que llegó a la entidad pública antes de que Mariaca sea designado como fiscal. Mariaca, en una entrevista pasada con EL DEBER, aseguró que no otorgó avales a su familiares o amigos cercanos para que trabajen en el municipio cruceño. Explicó que estas personas llegaron por mérito propio e incluso dijo que no tiene una relación cercana con su suegro. En lista de avales también aparece el exconcejal Rómel Pórcel, quien falleció en 2018. La exautoridad tenía supuestamente familiares trabajando en la secretaría municipal de Salud. También se puede evidenciar al exconcejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) Saúl Ávalos, quien también fue ministro de Evo Morales. La exautoridad supuestamente brindó avales en diferentes hospitales municipales. Otros involucrados En esa nómina también aparece el nombre de Percy Fernández, quien supuestamente observó un aval en el sector salud. El exalcalde será convocado a declarar por el caso ítems fantasma la próxima semana, informó el secretario jurídico del municipio cruceño, Ever Mérida. El funcionario no detalló en calidad de qué será citado el exalcalde, pero aseguró que su convocatoria se conocerá las próximas horas. “De acuerdo a la proposición de diligencias que hemos hecho se hará la convocatoria a todos los exsecretarios y exdirectores. También se tiene convocado al señor Percy Fernández y otras personas”, informó Mérida. El Gobierno, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, pidió celeridad en la investigación y dijo que el proceso no debe contaminarse con acusaciones políticas.