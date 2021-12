Sancionarán a todos establecimientos que no exijan carnet anticovid o prueba PCR a usuarios





ABI.- Los establecimientos públicos y privados que no exijan el carnet de vacunación contra el COVID-19 o la prueba PCR negativa a quienes acudan a sus instalaciones, serán sancionados según la norma jurídica, dijo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva. La autoridad indicó que, en cumplimiento de la normativa jurídica vigente, se controlará la tenencia de los documentos anticovid a las personas que ingresen a lugares públicos pero también se controlará a los dueños o responsables de instituciones privadas que tengan contacto con el público para verificar la exigencia del carnet o la prueba PCR. “En el caso de que se encuentre alguna irregularidad, al margen de que el usuario o el consumidor pueda ser objeto de un proceso por no cumplir la disposición del Decreto, la medida contra el establecimiento que está infringiendo la norma y no está cumpliendo con los requisitos, se va a proceder a la suspensión temporal del establecimiento”, indicó. La autoridad dijo que esas sanciones están previstas ya que “estamos en pandemia y lo que tenemos que hacer es hacer cumplir las restricciones que han emitido autoridades municipales, departamentales y nacionales en pro de defender y cuidar la salud de la población”. Si se trata de alguna actividad social donde no se cumpla la exigencia de solicitar el carnet de vacunación o la prueba PCR con 48 horas de anticipación, se suspenderá la misma y se impondrán las sanciones establecidas en la norma jurídica, dijo. Además de esos controles, se realizará la inspección en la venta de bebidas alcohólicas y la venta de carne de cerdo, pollo, cordero, etc. por fin de año, agregó.