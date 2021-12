Defensa al Consumidor: No portar el carnet de vacunación contra el Covid es un atentado a la salud pública





26/12/2021 - 17:25:10

ABI.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, informó este domingo que el no portar el carnet de vacunación o prueba PCR para ingresar a lugares públicos y privados a partir el 1 de enero del 2022 es considerado un atentado a la salud pública. Indicó que el Decreto Supremo 4641 establece la implementación del carnet de vacunación contra el COVID-19 en todo el territorio nacional como documento oficial certificado por el Ministerio de Salud y Deportes. “Si yo tengo COVID-19 y no tengo mi carnet de vacuna, no tengo mi prueba de PCR y, a partir de las 12 de la noche, empezando el 1 de enero tiene vigencia este decreto, y no demuestro esos documentos y, si me hacen la prueba y tengo COVID-19, estoy atentando contra la salud pública de la población porque puedo contagiar a cualquiera”, dijo en entrevista en Bolivia Tv. Advirtió que en este caso se puede realizar un proceso penal por poner en riesgo la salud de la población y, según al Código Penal, ese delito tiene una sanción hasta con 10 años de privación de libertad. Agregó que no solo se trata de presentar la documentación en actividades festivas, sino también en las entidades públicas y privadas, donde se tiene aglomeración de personas. Instó a la población a cumplir con las normas nacionales, departamentales y municipales que regulan la protección de la salud de las personas en tiempos de pandemia. El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor señaló que la población puede denunciar cualquier irregularidad que afecte a la población durante las fiestas de fin de año al número gratuito 800 10 02 02.