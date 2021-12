MNR convoca a su comando nacional para la adecuación de sus estatutos





26/12/2021 - 16:55:11

Erbol.- El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) ha convocado para este martes a una crucial reunión de su comando nacional, con el desafío de aprobar la adecuación de su estatuto interno a la nueva Ley de Organizaciones Políticas o ser víctima de su propia división interna que le impida aprobar ese documento, con lo cual tendría problemas para continuar como partido político ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El MNR viene enfrentando una serie de tropiezos provocados por un sector que cuestiona la jefatura de Luis Eduardo Siles, pese fue elegido por un comando nacional en agosto de 2018 en Trinidad y luego reconocido legalmente por el Tribunal Supremo con un mandato hasta agosto 2023. En medio de esta crisis, Siles llamó a reunión del comando nacional para este 28 de diciembre en La Paz, a fin de cumplir con la adecuación de sus estatutos hasta el 31 de diciembre, uno de los requisitos que impone la Ley 1096 a los partidos y agrupaciones ciudadanas para que continúen con vigencia institucional. Siles informó que, con el apoyo de un equipo técnico, ha incorporado temas de género, despatriarcalización, pueblos indígenas y violencia contra la mujer en el estatuto interno, que ya está concluido y solo espera la aprobación de la instancia partidaria nacional. Admitió, sin embargo, que enfrenta un conflicto interno impulsado por ciertos militantes que ya no hacen vida política pública ni hablan a nombre del MNR, pero se encargan de poner trabas a la jefatura nacional, activando cuestionamientos ante el TSE o enviando gente para “armar un gran lío” y provocar enfrentamientos físicos so pretexto de desconocer a las autoridades del partido. En ese contexto, teme que esta misma gente pueda protagonizar líos que impidan la instalación y desarrollo del comando que tendrá en sus manos el destino del MNR, el histórico partido del cuatro veces presidente de la república Víctor Paz Estenssoro. “Yo señalo los nombres del señor Fernando Álvarez Plata Piñeiro de La Paz y Roberto Roca Iriarte de Santa Cruz que, si se produce tal desorden sin poder aprobar el documento, yo los hago responsables de antemano porque han estado organizando reuniones en todos los departamentos, organizando estructuras paralelas para hacerle daño al partido, desconocer lo que hay y aprovecharse de esta oportunidad. Espero que no logren su propósito, porque, reitero, estos señores van a ser responsables si las cosas salen mal”, declaró. Manifestó que si no se producen problemas se puede presentar la adecuación hasta el 31 de diciembre, luego trabajar en la reinscripción de los militantes y a mediados o finales del 2022 elegir a las nuevas autoridades partidarias. Lamentó que este tipo de militantes compliquen la existencia de quienes tratan de que no se pierda la sigla y se mantenga el partido. “Es muy difícil lidiar con esa gente, yo parafraseo a Jaime Paz cuando dijo ‘qué difícil es amar a Bolivia’. Y yo, digo qué difícil es amar al MNR, un partido que ya no tiene dinero y cuenta con pocos militantes. Es el amor al partido y al nacionalismo revolucionario lo que me sostiene en esto”, indicó. No descarta que pueda adelantar las elecciones internas el próximo año, aunque estimó que ya no serían como antes, cuando había una gran movilización nacional porque el MNR ya no es el mismo de antes y aseguró que por eso trabaja para mantenerlo como una alternativa política en las próximas elecciones generales.