Hay 60 involucrados en caso ítems; la exalcaldesa apela la decisión del juez





26/12/2021 - 07:28:40

El Deber.- Angélica Sosa ingresó al penal de Palmasola en la madrugada del viernes, horas antes de la Nochebuena. Según lo dispuesto por el juez, estará recluida por 120 días en la cárcel cruceña donde debe permanecer 14 días aislada antes de ser insertada al sector PC-2 del centro penitenciario. En este caso, denominado Ítems fantasmas, los involucrados llegan a 60 personas, la mayoría exfuncionarios de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Entretanto, el abogado defensor de la exalcaldesa, Jerjes Justiniano, anunció la apelación para revertir la decisión del juez cautelar de enviarla a prisión. “La apelación la hemos presentado inmediatamente; lamentablemente la audiencia ha sido muy larga y eso significa que hasta la elaboración del acta, creo que vamos a estar prácticamente hasta la próxima semana y esperamos que la apelación se resuelva en los siguientes días”, informó. “En mi gestión no se cometió corrupción. Javier Cedeño es un canalla, todo lo que dijo en su declaración es mentira, me asesinaron políticamente”, afirmó Sosa durante su audiencia cautelar. Ella es la tercera persona detenida por esta investigación, junto con Julio César Herbas, acusado de reclutar a quienes recibían los ítems fantasmas, y Javier Cedeño, exdirector de Recursos Humanos del municipio en la gestión de la exalcaldesa cruceña. Cedeño, en su declaración, involucró a Sosa como cabecilla de una supuesta red de corrupción en el municipio. Los involucrados Marcela Terceros es una de las fiscales asignada al caso. Hizo un repaso de la investigación y hasta ahora son 60 los exfuncionarios involucrados en el proceso. 42 ocupaban cargos jerárquicos en la Alcaldía y ahora deberán presentar su declaración en calidad de testigos. Posteriormente se analizará si también pasan a ser investigados exsecretarios de la gestión de Percy Fernández y también de Sosa. De igual manera, su colega Federico Morón (C-A) se refiere al caso como el inicio de muchos actos de corrupción vinculados a las gestiones de Fernández y Sosa, pero también apunta a Jhonny Fernández, actual alcalde cruceño, cuando era concejal. “Este caso recién está por lo pandito. Se comienza a profundizar las relaciones de todo este mecanismo de corrupción en las partes más altas; es decir, ya tenemos certeza que el señor Jhonny Fernández participó con 600 cargos, de la misma boca de la exalcaldesa (Sosa)”, dijo Morón a EL DEBER. La exalcaldesa es acusada en dos procesos de investigación del Ministerio Público. El de los 800 ítems, mencionados por Valeria Rodríguez. que involucran a Antonio Parada Vaca, exdirector de recursos humanos, como principal operador, y por el que Angélica Sosa está detenida. La segunda denuncia fue formulada por el alcalde Jhonny Fernández, quien también ha sido mencionado como beneficiario de cuotas de poder en el municipio, durante la gestión de Percy Fernández. Aún no se sabe cuándo será llamado a declarar el octogenario exalcalde.