Amparo Carvajal es el Personaje 2021 por su inquebrantable defensa de los DDHH en el país





26/12/2021 - 07:00:56

Página Siete.- Como hace 45 años, este 2021 estuvo al frente de las movilizaciones que demandaron respeto a los derechos humanos de los presos políticos. También acompañó la marcha de los indígenas de tierras bajas en defensa su territorio y lo hizo con la misma convicción con la que ahora defiende la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) del asedio de una organización paralela inclinada al Movimiento Al Socialismo (MAS). Por ese su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos, con la democracia y con los sectores víctimas de los atropellos de los gobiernos de turno, Amparo Carvajal Baños fue elegida el Personaje 2021 de Página Siete. La elección se hizo por votación entre directivos y periodistas de este medio de comunicación, además de medio centenar de columnistas y colaboradores, de una lista de más de una docena de nominados. El respaldo a la presidenta de la Apdhb fue mayoritario. La entrega de la plaqueta de nombramiento se realizó en un sencillo pero significativo acto en instalaciones de la Apdhb, donde, a sus 82 años, Carvajal pasa la mayor parte de su tiempo. “Sólo puedo decir una palabra de siete letras: gracias. Este nombramiento me hace más alegre y más agradecida con el pueblo”, aseveró, para luego lanzar un consejo a los medios de comunicación: “Vayan siempre al fondo de la noticia, porque siempre hay una causa para todo”. Carvajal, nacida en 1939 en el municipio de Riaño, en la provincia León de España, comenzó su lucha por los derechos humanos desde su llegada al país el primer día de noviembre de 1971. En 1976 fue cofundadora de la Apdhb, organización que preside desde el 3 de julio de 2016. Una semana después de haber asumido el cargo, el sacerdote, investigador y antropólogo Xavier Albó la encontró en La Paz, en medio de la lucha de los discapacitados que pedían al gobierno un subsidio. Entonces escribió en su columna: “Petisa, inquieta y ahora cojita, sigue siendo una luchadora gigante”. Pasaron cinco años y, bastón en mano, Carvajal continúa presente en marchas, mitines y bloqueos en rechazo a los atropellos del poder. Tuvo un rol protagónico en las movilizaciones que reclamaron al gobierno que los detenidos por los hechos de octubre de 2019, comenzando por la expresidenta Jeanine Añez, puedan defenderse en libertad. Reclamó durante casi todo el año por políticos, policías y militares a quienes considera injustamente privados de libertad, para quienes pide además procesos justos. Su cruzada fue constantemente criticada por sectores del oficialismo, que la acusaron de haber asumido una posición política. A ello, responde que su defensa actual tiene los mismos principios de cuando defendió en su momento al expresidente Evo Morales y al exvicepresidente Álvaro García Linera. El 21 de agosto, durante una marcha que pidió que Añez se defienda en libertad, Carvajal hizo vigilia en puertas del Centro de Orientación Femenina de Miraflores, donde Añez se encuentra recluida. Entonces recibió duras críticas de autoridades del gobierno, quienes la acusaron de ser vocera de la derecha. Ello no doblegó su lucha y siguió al frente de otras movilizaciones por la misma causa, no obstante las graves amenazas en su contra, como la que a principios de septiembre lanzaron los miembros del grupo denominado “Wila Lluch’us” (gorros rojos), quienes en un video difundido en varios medios de comunicación llamaron a quemar su casa. Pese a las claras evidencias, el Gobierno negó que exista ese grupo y no realizó ninguna investigación. El día en que recibió el reconocimiento de Página Siete, Carvajal dijo que continuará su lucha, consciente de que algunos la quieren fuera. “Estoy dispuesta a entrar en una huelga de hambre, pero no les va a importar, más bien van a desear que esa vieja de una vez muera”, ironizó. La presidenta de la Apdhb también acompañó en el último tramo a la XI Marcha Indígena de los pueblos originarios de tierras bajas, que recorrió el trayecto entre Trinidad y Santa Cruz de la Sierra en demanda de respeto a su territorio. El gobierno dio la espalda a los indígenas, a quienes también acusó de haber asumido una posición política. Esta es la segunda vez que Carvajal es elegida como Personaje del Año por Página Siete. La primera vez fue en 2018, en un proceso similar, también por su papel trascendental en la lucha por los derechos humanos y la democracia del país. Ese año estuvo cercada por cocaleros junto a miembros del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quienes intentaban ingresar al Polígono 7 del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), para reunirse con los indígenas que se oponían a la construcción de una carretera. También acompañó en las audiencias al médico Jhiery Fernández, quien fue condenado por un delito que nunca cometió, y al dirigente cocalero de los Yungas Franclin Gutiérrez, encarcelado sin pruebas durante 15 meses. “Mi voto es por AMPARO CARVAJAL, toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos en Bolivia, dejando atrás su país y su familia y enfrentando en Bolivia a todas las dictaduras y gobiernos autoritarios desde 1971”, escribió uno de los columnistas que este año apoyó su elección. Carvajal fue elegida de una larga lista de nominados La elección del Personaje 2021 siguió un proceso de consulta que incluyó a periodistas y directivos del medio, además de medio centenar de columnistas y colaboradores. El nombre fue seleccionado de una larga lista de nominados. En primera instancia, el equipo de Página Siete respaldó una lista de cinco nominados que incluyó, además de Carvajal, al actor David Santalla, el tenista Hugo Dellien, el empresario Marcelo Claure y la científica Sarah Gilbert (creadora de la vacuna Oxford-AstraZeneca contra la covid). En la consulta también fueron propuestos los nombres del director y productor de cine Kiro Ruso y de la directora de fotografía Daniela Cajías. Luego, la lista de cinco nominados con mayor respaldo fue puesta a consideración de nuestros columnistas y colaboradores, quienes agregaron otros nombres: el líder indígena Marcial Fabricano, el fallecido dirigente campesino Felipe Quispe, la ingeniera espacial Camila Velasco, la expresidenta Jeanine Añez, la chef Marsia Taha y la cruceña Valeria Rodríguez, cuyo caso destapó el escándalo de corrupción en Santa Cruz. Al final, Amparo Carvajal recibió el respaldo de más del 60% de los que participaron en la consulta para esta elección.