Presidente Arce destaca que la planta de urea generó $us 50 millones de ingresos en tres meses de su reactivación





26/12/2021 - 04:08:43

ABI.- El presidente del Estado, Luis Arce, destacó este sábado que la Planta de Amoniaco y Urea (PAU) generó $us 50 millones de ingresos en sólo tres meses de su reactivación, lo que significa que la industrialización ya no es un sueño sino una realidad. “La industrialización de #Bolivia ya no es un sueño, es una realidad. En solo tres meses de reactivada, nuestra Planta de Urea y Amoniaco de Bulo Bulo reportó ingresos por $us 50 millones de divisas como aporte a la balanza comercial del país. ¡Nuestras estatales nos enorgullecen!”, publicó en su cuenta en Facebook. Tras ser paralizada por el régimen de Jeanine Áñez, la PAU fue reactivada en septiembre de este año con la proyección de producir un total 590.000 toneladas (t) de urea en un año; es decir, hasta septiembre de 2022. De su producción, el 15% es comercializado en el mercado nacional y el 85% en el internacional. Por su alta calidad, el agrofertilizante es demandado por países como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Uruguay, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Este complejo petroquímico está instalado en la localidad de Bulo Bulo del trópico de Cochabamba, su construcción demandó $us 953 millones, una de las inversiones más importantes para impulsar la industrialización de los recursos naturales en el país.