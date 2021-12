Nirvana responde a la demanda presentada por "el bebé" de la portada de su álbum Nevermind por supuesta pornografía infantil





26/12/2021 - 03:43:24

RT.- Los excomponentes de la legendaria banda de rock estadounidense Nirvana han presentado este miércoles una moción para desestimar la demanda impuesta en agosto por supuesta pornografía infantil por 'el bebé' que aparece en la portada de su álbum 'Nevermind'. Spencer Elden, que actualmente tiene 30 años, fue fotografiado desnudo cuando era un bebé para la icónica portada del disco, y ahora alega que Nirvana, compañías discográficas y directores de arte violaron las leyes federales de pornografía infantil. En particular, Elden afirma que sus padres nunca firmaron una autorización que permitiera a la banda usar la foto, tomada en un centro acuático de Pasadena en 1990, y que nunca recibió compensación por ello. Sin embargo, Bert H. Deixler, abogado de los excomponentes de Nirvana, argumenta en la reciente moción que la demanda de Elden no solo llega con décadas de retraso, sino que "no es seria", por lo que ha pedido al juez que la desestime. "La afirmación de Elden de que la fotografía de la portada del álbum 'Nevermind' es 'pornografía infantil' no es, a simple vista, seria", se señala en la moción, revisada por Billboard. "Un breve examen de la fotografía o de la propia conducta de Elden (sin mencionar la presencia de la fotografía en los hogares de millones de estadounidenses que, según la teoría de Elden, son culpables de posesión de pornografía infantil) deja eso claro", argumenta. Deixler también recuerda que "Elden ha pasado tres décadas aprovechándose de su celebridad como el autoproclamado 'Nirvana Baby'", ya que varias veces ha "recreado la fotografía" a cambio de dinero, ha vendido copias autografiadas del álbum en eBay, tiene el nombre del álbum tatuado en su pecho y "ha usado la conexión para tratar de ligar con mujeres". "Siempre ha sabido que era el bebé" El abogado también apunta que Elden siempre ha sabido que era él —y no otra persona— el bebé que aparece en la fotografía. "Ha sido plenamente consciente de los hechos, tanto de la supuesta 'violación' como del 'daño', durante décadas", esgrime. La demanda de Elden se basa en dos causas de acción, una bajo el estatuto federal que permite a las víctimas de ciertos delitos penales federales de pornografía infantil demandar por daños civiles, y otra bajo el estatuto federal, que permite a las víctimas de ciertos delitos de tráfico sexual demandar por daños civiles. "Ninguna causa de acción es oportuna", concluye la moción.