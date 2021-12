Extesorera de EE.UU. sobre las inversiones en criptomonedas: El tren ya ha salido de la estación





25/12/2021 - 12:13:07

RT.- Si todavía está considerando empezar a invertir en criptomonedas, la extesorera de Estados Unidos Rosa Ríos cree que los 'mejores asientos' ya están ocupados. "El tren ya ha salido de la estación", afirmó a 'Make It' de CNBC la encargada de recibir y custodiar los fondos gubernamentales durante la Administración Obama. "La tecnología 'blockchain' ya está aquí", recordó. Ríos, quien es académica invitada de la Universidad Harvard y miembro de la junta directiva de Ripple, criptoplataforma usada en operaciones transfronterizas y que es la séptima por capitalización, ofreció un consejo para todos los que buscan invertir en monedas descentralizadas, incluidos los tokens no fungibles: preguntarse si el producto es práctico y si tiene potencial de crecimiento. "Me importa mucho si tiene un valor intrínseco", dijo, explicando este concepto como el entendimiento de cómo el activo se puede utilizar "de manera responsable" y si puede ahorrar tiempo y dinero en el mundo real. Ríos cree que el 2022 ofrecerá más claridad regulatoria sobre el criptomercado. En noviembre, un grupo de reguladores, incluida la Reserva Federal, anunciaron que los legisladores estadounidenses planean esclarecer el próximo año cómo los bancos y otras entidades financieras deberán manejar las criptomonedas. Asimismo, la extesorera afirmó que espera que el nuevo año vea a nuevos grandes jugadores unirse a la adopción de los activos digitales, o al menos "tener una disposición para iniciar estas conversaciones y, con suerte, ofrecer un camino para avanzar".