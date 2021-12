Angélica Sosa se encuentra estable de salud y sin problemas psicológicos, según los exámenes médicos





25/12/2021 - 10:15:42

El Deber.- Luego de una audiencia que se prolongó por más de 10 horas, la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, fue trasladada la madrugada de este viernes al penal de Palmasola para cumplir con la detención preventiva por un lapso de 120 días, que ordenó el juez anticorrupción Juan José Quiroz. La evaluación médica a la que fue sometida determino que su estado de salud es favorable y no tiene problemas psicológicos. La exautoridad municipal ingresó después de las 03:00 de este viernes a la cárcel e inmediatamente fue derivada al centro de aislamiento para mujeres, donde permanecerá en observación por 14 días por Covid-19. Se le realizó una prueba de antígeno nasal y el resultado fue negativo, por lo que se descartó que esté infectada con el virus. Una vez completado el periodo de aislamiento, la exalcaldesa de Santa Cruz se integrará al PC-2, que es el sector destinado para mujeres mayores de 17 años. En este pabellón permanecerá encerrada durante los próximos 120 días. Evaluación médica Los especialistas médicos y psiquiatras de Palmasola también realizaron una valoración a Sosa, para conocer su estado de salud. Los resultados dieron a conocer que la detenida se encuentra estable y no sufre de problemas psicológicos. “Los médicos emitieron sus criterios y su situación está totalmente correcta, no tiene ningún problema psiquiátrico ni psicológico. Además, mi persona, junto al Gobernador de la cárcel, hemos conversado con ella y le hemos explicado sus derechos. Ella ha entendido esta situación. Se la nota lúcida”, informó Mauricio Romero, director departamental de Régimen Penitenciario, en contacto telefónico con EL DEBER. La exalcaldesa permanecerá aislada, pero continuará bajo observación de los médicos del penal de Palmasola, según indicó Romero. El juez decidió enviarla a preventivamente a prisión porque Sosa no presentó respaldo suficiente de tener un trabajo estable. Además, que existía peligro de fuga y interferir con la investigación.