Piden a Choquehuanca que se vacune contra la Covid-19 o que reconozca que es antivacuna





25/12/2021 - 09:48:40

Los Tiempos.- El diputado Beto Astorga (Comunidad Ciudadana) demandó este viernes al vicepresidente David Choquehuanca que se vacune contra el Covid-19 o, si no quiere hacerlo, que haga pública su posición respecto a as vacunas. “Le exigimos que se vacune de una vez. O por el contrario, que de una vez que diga es antivacuna”, dijo el parlamentario. “Es una lástima que dé un mal ejemplo a toda la ciudadanía. El, como segundo mandatario, tiene que dar el ejemplo a los bolivianos y que se vacune”, insistió. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, señaló que si Choquehuanca no se vacunó tendrá que presentar su prueba PCR con 48 horas de vigencia. Hace algunas semanas, el diputado del MAS, Héctor Arce pidió al Vicepresidente dar una explicación sobre el porqué no se vacunó contra el Covid-19. Recordó que muchas vacunas expirarán y dijo que es importante que las autoridades den un mensaje de que se hicieron vacunar.