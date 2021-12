Empleada de un aeropuerto salta sobre una cinta transportadora para salvar a un bebé que dejó de respirar





24/12/2021 - 10:09:27

Una empleada del aeropuerto de Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) logró salvar a un bebé que había dejado de respirar, informó este jueves la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés). El incidente tuvo lugar cuando una mujer tomó a su hijo de dos meses para llevarlo al control de seguridad del aeropuerto y se percató de que el pequeño no respiraba. Tras pedir ayuda, Cecilia Morales, funcionaria de la TSA y técnica de emergencias médicas con diez años de experiencia, gritó instrucciones a la madre desde el otro lado de la sala. "Pero ella estaba tan nerviosa y yo sabía que si no llegaba hasta allí, no iba a haber un buen resultado", indicó Morales. Finalmente, la funcionaria decidió saltar sobre la cinta transportadora del puesto de control y aplicó la maniobra de Heimlich al bebé, logrando salvarlo. Poco después, llegó un paramédico pediátrico para examinar al pequeño y darle oxígeno. Morales afirmó que quedó sorprendida luego de ver el video de su hazaña. "Era la primera vez que me veía en acción, salvando una vida. Fue alucinante verlo", reveló. Por su parte, el director de Seguridad Federal de la TSA en Nueva Jersey, Thomas Carter, informó que Morales lleva solo dos meses trabajando en ese lugar y "es literalmente una salvavidas". "La rápida reacción y las acciones de la agente Morales ayudaron a garantizar que esta familia pase unas felices fiestas. Sus acciones fueron inspiradoras", agregó el alto funcionario. JUST IN: @TSA officer, a former EMT, hailed as a hero after she jumped over a checkpoint conveyor belt to perform Heimlich on an infant who stopped breathing at ⁦@EWRairport⁩ checkpoint, saving the baby’s life. #TSAHolidayMiracle. The news release: https://t.co/J1yuT05ysw pic.twitter.com/3NfRD7lvPh — Lisa Farbstein, TSA Spokesperson (@TSA_Northeast) December 23, 2021