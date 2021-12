El ranking de los 100 mejores futbolistas del mundo: Lewandowski primero y Messi segundo





24/12/2021 - 09:31:49

Infobae.- El cierre del año llegó con uno de los últimos rankings futbolero que como siempre abrió el debate. El prestigioso diario británico The Guardian presentó su listado con los 100 mejores jugadores del 2021 como es habitual en cada año y Robert Lewandowski quedó en lo más alto seguido por el argentino Lionel Messi y el egipcio Mohamed Salah en la tercera colocación. Además de la Pulga, también hubo otros cinco representantes albicelestes: Lautaro Martínez (30°), Ángel Di María (32°), Rodrigo De Paul (46°), Emiliano Dibu Martínez (52°) y Julián Álvarez (91°). Esta votación se realiza desde el 2012, cuando se estrenó con la elección de Messi en lo más alto del listado. El ex futbolista del Barcelona también fue elegido el mejor del año en 2013, 2015, 2017 y 2019. Esta es la cuarta vez que queda en el segundo lugar (2014 y 2016 estuvo ubicado detrás de Cristiano Ronaldo y en 2020 también le ganó el cetro Lewandowski) y en sólo una oportunidad se posicionó en el tercer sitio (2018) cuando Luka Modric fue seleccionado el mejor del año y Cristiano fue segundo. Según informó el medio en cuestión, para la edición 2021 hubo un jurado de 219 personalidades que emitieron 8.760 votos para determinar el resultado ya que cada uno debe presentar a sus 40 mejores del año. Entre los apellidos del jurado hubo 24 ex futbolistas como Javier Zanetti, además de entrenadores, relatores, cronistas, corresponsales y editores. A cada uno de los encargados de elegir a los ganadores se le envió una lista de 300 jugadores de ligas de todos los continentes. A lo largo de casi una década, sólo un argentino además de Messi pudo irrumpir en el Top Ten: Sergio Agüero fue escogido el 9° mejor jugador del mundo en 2015 y quedó 10° en las ediciones 2013 y 2014. TOP TEN Y LOS SUDAMERICANOS 1- Robert Lewandowski (Bayern Múnich - Polonia)

2- Lionel Messi (PSG - Argentina)

3- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

4- Karim Benzema (Real Madrid - Francia)

5- Jorginho (Chelsea - Italia)

6- Kylian Mbappé (PSG - Francia)

7- Erling Haaland (Borussia Dortmund - Noruega)

8- Cristiano Ronaldo (Manchester United - Portugal)

9- N’Golo Kanté (Chelsea - Francia)

10- Kevin De Bruyne (Manchester City - Bélgica)

13- Neymar (PSG - Brasil)

19- Luis Suárez (Atlético Madrid - Uruguay)

30- Lautaro Martínez (Inter - Argentina)

31- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)

32- Ángel Di María (PSG - Argentina)

44- Marquinhos (PSG - Brasil)

46- Rodrigo De Paul (Atlético Madrid - Argentina)

52- Emiliano Martínez (Aston Villa - Argentina)

58- Thiago Silva (Chelsea - Brasil)

67- Alisson (Liverpool - Brasil)

68- Casemiro (Real Madrid - Brasil)

75- Ederson (Manchester City - Brasil)

80- Firmino (Liverpool - Brasil)

83- Duván Zapata (Atalanta - Colombia)

87- Luis Diaz (Porto - Colombia)

91- Julián Álvarez (River Plate - Argentina)

97- Fabinho (Liverpool - Brasil)