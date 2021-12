No le ladres a tu perro en la oreja: Expertos advierten contra un peligroso reto en TikTok





24/12/2021 - 09:24:40

RT.- Varios expertos advirtieron sobre un nuevo reto que en los últimos meses está ganando terreno en TikTok. Consiste en ladrarle en la oreja a un perro para provocar una reacción supuestamente divertida, lo que en verdad puede ser dañino e incluso peligroso para las mascotas, recoge Newsweek. Si bien las reacciones varían, la mayoría de los canes a los que los dueños les 'gastan la broma', denominada "Ládrale a tu perro", quedan aturdidos e inmovilizados, con los ojos muy abiertos, o se ponen a ladrar en respuesta. Pese a la naturaleza controvertida del reto, las 'respuestas' de las mascotas ya se han viralizado en la red social. Uno de los videos, publicado en noviembre por la usuaria @adrianchateau, acumuló más de 36 millones de visualizaciones y 520.000 comentarios. Por su parte, los expertos aseguran que esa reacción de las mascotas solo parece graciosa, cuando en realidad puede provocar serios traumas a los animales. @adrianchateau bruh this shit has me WHEEZING ##fyp ♬ original sound - Savvy "El factor principal que veo en cada uno [de los videos] es que el perro se muestra sorprendido y no sabe qué hacer en respuesta", dijo Joe Nutkins, entrenadora de perros y conductista inglesa. "Cuando un perro ladra profunda y fuertemente, [el ladrido] puede con facilidad ser considerado por otro perro como una manifestación de autoridad o incluso de sometimiento hacia otro animal que está nervioso. Un ladrido que se produzca de repente y tan cerca de un perro, sin duda sería una sorpresa", explicó. De acuerdo con Nutkins, las reacciones que evidencian los perros en los videos —como abrir mucho los ojos, bajar las orejas, mostrar los dientes, asumir una posición tensa y estática—, con frecuencia confundidos con muestras de afecto, en realidad son indicios de estrés. Rob Bays, conductista canino, asegura que el simple contacto visual, que a menudo se observa en las grabaciones del reto, también puede representar una amenaza para esas mascotas. "Una de las cosas que para los perros es bastante difícil, desde la perspectiva del lenguaje corporal, es el contacto visual directo, o potencialmente estar cara a cara con los humanos. Simplemente, porque puede ser bastante intimidante", dijo Bays. Mientras, Kamal Fernández, especialista en deportes y conducta canina, advierte que los dueños no se enterarán del problema hasta que sea demasiado tarde. "Algunos de los perros son muy buenos ocultando su inquietud. Atestiguarás el daño ocasionado solamente cuando los efectos se manifiesten después de un incidente que no tiene relación alguna [con el reto]", dijo.