Abogado dice que exmilitar robó por necesidad y anuncia querella contra trabajadores por lesiones





24/12/2021 - 08:06:51

Los Tiempos.- El abogado del exmilitar José A. C., Ludwing Ledezma, anunció procesos legales contra los trabajadores por lesiones contra su cliente cuando éste huía tras haber ingresado armado a una sucursal de Imcruz para atracar. Ledezma también aseguró que problemas económicos motivaron a su defendido a cometer el ilícito. “Nadie puede tomar justicia por sus propias manos eso dice la ley. Y nosotros haciendo respetar esa premisa de la Constitución Política del Estado vamos a iniciar las acciones penales contra todos los funcionarios de esta concesionaria Imcruz, que ha golpeado de manera desproporcionada al capitán”, señaló el jurista a Red Uno. “Tenía problemas económicos que con seguridad han conllevado a que cometa estos hechos. Yo no entiendo que los bancos, las instituciones bancarias, pueden generar créditos a descontarles casi todo el sueldo. Porque él gana más de 7 mil bolivianos, pero en la realidad recibe 1.900 bolivianos con todos sus descuentos”, afirmó. El exmilitar permanece en terapia intensiva tras los golpes que recibió el día del hecho. En tanto, Grover Céspedes, el abogado de la persona que resultó herida con tres impactos de bala el día de los hechos, lamentó que el defensor del exmilitar “quiera manipular la justicia”. “Son acciones que el militar quiere justificar por un estado de necesitad que no corresponde”, agregó. El trabajador herido tendrá que ser sometido a una cirugía el próximo lunes por la herida de bala en el hombro. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló hace días que José A. C. usó su arma reglamentaria para cometer presuntamente dos robos agravados en Cochabamba.