Seis políticos de oposición pasarán Navidad en la cárcel





24/12/2021 - 08:00:55

Página Siete.- Seis líderes de oposición pasarán Nochebuena y Navidad en la cárcel. La mayoría son exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Añez. Fueron procesados después de que el Movimiento Al Socialismo retornara al poder. Añez guarda detención en el penal de Miraflores, fue aprehendida el 13 de marzo en el marco del caso golpe. También es investigada en dos procesos por supuesto incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a las leyes y designación ilegal. “No quisiera que nadie pase por lo que está pasando mi madre por culpa de gente inhumana e indolente. El año pasado pasamos Navidad en familia. Esta Navidad mi abuela, con 93 años, no podrá ver a su hija”, señaló Carolina Ribera, hija de la exmandataria. El 12 de marzo fueron detenidos los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán, quienes están presos en el penal de San Pedro. Son sindicados por la presunta comisión de los delitos de sedición y conspiración, entre otros. El exdirector de Migración Marcel Rivas está detenido en San Pedro desde noviembre del 2020, procesado por los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. El exviceministro y exgerente de Entel Eddy Luis Franco fue detenido el 5 de mayo. Es acusado de la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica. Marco Pumari, expresidente del Comité Cívico Potosinista, fue aprehendido el 10 de diciembre por la quema del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí. Recientemente fue trasladado de la cárcel de Uncía a la de Catumarca. María Isabel Cusi, esposa de Pumari, expresó que su hija mayor ya se enteró que su padre está detenido. “Esta situación es muy difícil y dolorosa, y más para mis hijos. (…) No sabemos si lo podremos ver en Navidad”. La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, dijo que pidió al Gobierno que deje salir de prisión a los presos políticos para que puedan pasar estas fechas con su familia. “Estoy en receso, no asistiré a ninguna invitación, estaré en aislamiento hasta que pase Navidad. Hasta en las dictaduras daban un receso a los presos”.