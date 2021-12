Destapan que clan familiar de Sosa tenía nexos con el MAS





24/12/2021 - 07:53:25

Página Siete.- La situación de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa se agravó más dentro del caso ítems fantasmas porque salieron nuevas acusaciones en su contra de liderar un clan familiar que se benefició con recursos generados por los 800 ítems fantasmas; el esposo, los hijos y hasta el padre de la exautoridad fueron involucrados. Sosa en su audiencia cautelar negó todos esos extremos y dijo que la “asesinaron políticamente”. El jefe de recurso humanos (RRHH) del municipio cruceño, Javier Cedeño, en su declaración en la Fiscalía develó la estructura de lo que sería un clan familiar de la exalcaldesa. “En mi gestión no se cometió corrupción, Javier Cedeño es un canalla, todo lo que dijo en su declaración es mentira, me asesinaron políticamente”, afirmó la exalcaldesa en su audiencia cautelar, según Gigavisión. Pero Cedeño, parte de los “Azules del Occidente” del Movimiento Al Socialismo (MAS) no solo involucró a Sosa y a otros exfuncionarios municipales, sino también a concejales y políticos de ese partido por la nula fiscalización. Los hijos “(El entonces alcalde) Percy (Fernández) tenía cuatro enfermeras que figuraban como funcionarias (de la Alcaldía), Angélica Sosa tenía su personal de arreglos personales, pero los beneficiarios eran los hijos de Sosa”, señala parte de la declaración que hizo Cedeño. El exjefe de RRHH fue aprehendido el martes y al día siguiente un juez determinó su detención preventiva en el penal de Palmasola por seis meses, por los delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos. Cedeño acusó a Sosa y su esposo Sergio Perovic de montar una estructura de corrupción en la que no solo se negoció con salarios de ítems, sino también hubo extorsiones a gremialistas y propietarios de locales públicos. El esposo Perovic operó como asesor externo de la Alcaldía y bajo ese poder daba órdenes a los funcionarios, según Cedeño, quien admitió que fue designado como jefe de RRHH por gestión del esposo de la exalcaldesa. El antecesor de Cedeño fue sacado del cargo luego de que envió a Sosa una foto de Perovic, en la que se los ve salir de un local nocturno acompañado de mujeres. “Perovic me dijo que trabaja con el dueño del boliche colombiano SBC, Luna Rosa, Plan B, Plan C y otros”, detalló Cedeño. El abogado de Sosa, Jerjes Justiniano, dijo que Perovic está fuera del país por asuntos laborales. Nexos “azules” “Javier Cedeño pone gasolina azul, ha ventilado en el caso ‘800 fantasmas’ (...) lo de gasolina azul es por el MAS, Cedeño del grupo los Azules del Occidente involucró a más funcionarios en este mecanismo de corrupción municipal”, publicó en su muro de Facebook el concejal por Comunidad Autonómica (C-A) Federico Morón. Afirmó que “Cedeño develó (una) estructura de contrataciones, pagos y recaudación para SPT (Santa Cruz Para Todos, agrupación política de Percy Fernández y Sosa) a través de ítems”. “Sosa era quien coordinaba todo en el Concejo, los 11 concejales (incluidos los del MAS) tenían sus espacios, cuando se decidía algo los 11 levantaban la mano (para aprobar la determinación)”, declaró Cedeño. Cedeño también aseguró que Sosa “tenía vínculos con diputados, dirigentes gremiales” a los que les asignaba cupos de “ítems y contratos eventuales, éstos eran asignados por Sosa, para que nadie la bloquee, nadie le haga paros y demás problemas, Sosa tenía el control directo de RRHH”. Morón explicó que otra revelación que hizo Cedeño implica a Juan José Dorado, yerno de la exalcaldesa, quien administró 150 contratos desde diciembre de 2020 a diciembre de 2021. De acuerdo a una investigación que él sigue, se estima que, de los 7.300 contratos suscritos en ese periodo, 4.196 serían para el beneficio ilegal de la estructura de Sosa, sus familiares y la cúpula de funcionarios corruptos. “También había personal con ítem que trabajaba en Lemon City, que era de Angélica Sosa y su esposo, en ese lugar hacían farras de la cúpula de Sosa, el papá de Angélica tenía un enfermero que figuraba como funcionario de la Alcaldía”, manifestó Cedeño. Como antecedente se tiene que en los negociados vinculados al MAS, el esposo de Sosa y la Alcaldía de Santa Cruz se hicieron evidentes desde 2014, cuando se realizaron varias obras para la reunión de G77 – China. En esa ocasión, el esposo de Sosa fue señalado por el sobre precio en la construcción de “12 fuentes de agua decorativas multidistritales”, por medio de la empresa MHAS. Dicho evento fue una prioridad política del entonces presidente, Evo Morales y el MAS. “Él (Perovic) dio toda la parte eléctrica a Eduardo Antelo, que es su amigo, y se reunió con Mario Hernández en las oficinas de MAHS. Además, Sergio Perovic trajo el sistema de iluminación de la Argentina personalmente”, reveló una fuente. En la parte final de su declaración, Cedeño dijo en tono de sentencia: “Secretarios, concejales, políticos, todos tenían cola, cuando ya colapsó el tema de los ítems (fantasmas) y contratos a los cuales no asistían, yo solucionaba los problemas”.