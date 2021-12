Concejal pide a la Fiscalía que investigue patrimonio de implicados en los ítems fantasmas y sus familias para recuperar el dinero





24/12/2021 - 07:48:45

ABI.- El concejal por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Pacheco, informó este jueves que presentó un memorial al Ministerio Público para solicitar que se investigue el patrimonio de los sindicados en el caso de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz y el de sus familias, para la recuperación del dinero involucrado. “Hemos pedido mediante un memorial también que se investigue el patrimonio, no solamente de las personas que están siendo sindicadas, de sus familiares, sus cuentas bancarias y demás”, dijo en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. El representante municipal indicó que lo más importante es la recuperación del dinero, porque debe servir para el área de salud y la pavimentación de calles, entre otros beneficios para el pueblo de Santa Cruz. Los implicados en el caso de los ítems fantasmas “le han robado a todos los cruceños”, por lo que pidió que la justicia dé celeridad a la investigacion de lo sucedido en la Alcaldía de Santa Cruz. Por otra parte, Pacheco dijo que presentó también otro memorial al Ministerio Público, para solicitar a todas aquellas personas que son mencionadas en el caso, entre ellos exconcejales y exsecretarios, para que presten sus declaraciones. “Ojo, hasta el marido de la exalcaldesa Angélica Sosa, el señor Sergio Perovic, que muchos indican que ya no está en el país. Ojo, él es de nacionalidad argentina”, aseveró. El concejal dijo que se precisa hacer seguimiento al caso para que no quede impune como otros relacionados con corrupción, como la denuncia de una millonaria estafa en la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz que sólo tuvo dos o tres presos y nunca se recuperó el dinero robado.