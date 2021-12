Gobiernos subnacionales deben ajustar sus leyes para cumplir implementación del carnet de vacunación como documento oficial





24/12/2021 - 07:29:47

ABI.- La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, informó este jueves que los gobiernos subnacionales tienen que ajustar sus leyes regionales para el cumplimiento de los decretos supremos 4641 y 4640, que fueron emitidos para ampliar la vigencia de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19 hasta junio de 2022 e implementar el carnet de vacunación como documento oficial. “Nosotros hemos cumplido al emitir la norma solicitada por las diferentes instancias, hoy contamos con este decreto y tienen que ajustar sus leyes municipales, leyes departamentales, absolutamente todo para dar cumplimiento a los decretos supremos 4641 y 4640”, señaló en una entrevista en el programa “Primer plano” de Bolivia Tv. La autoridad estatal enfatizó en que ese proceso debe efectuarse porque los gobiernos subnacionales fueron los solicitantes de la vigencia del carnet de vacunación, además de los servicios departamentales de Salud (Sedes) y las organizaciones sociales, y debe generarse el control del cumplimiento de la normativa respectiva. Por otro lado, Castro detalló que el documento estará disponible en siete días con varias medidas de seguridad. “Cuenta con una firma digital, cuenta con diferentes mecanismos de seguridad dentro del Código QR, que viene justamente cifrado ¿Dónde le va a llevar cuando vean el Código QR? Justamente a la página oficial de registro nominal de vacunación electrónica. No existe otra página excepto la del Ministerio de Salud, donde se tienen registradas las vacunas”, indicó. La titular de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional ratificó que las personas no contarán con excepción alguna para evitar la presentación del carnet de vacunación, por lo que si no tienen el documento deberán presentar una prueba PCR con resultado de 48 horas a las entidades públicas y privadas que lleguen a solicitarlas.