Camacho dice que hubo un pacto entre Costas y el MAS





24/12/2021 - 07:26:43

El Deber.- Luis Fernando Camacho fue duro con la gestión de Rubén Costas. El actual gobernador cruceño vinculó a su antecesor con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y dijo que el caso del supuesto desvío de dinero público para la campaña de Demócratas no fue investigado por la Contraloría debido a ese presunto acuerdo. La declaración de Camacho en esta investigación fue postergada hasta el 4 de enero del siguiente año. “Lamentablemente la Contraloría no detectó esto y la verdad que esto ha sido por lo que todos sabemos. Siempre el pacto que tuvieron con el Movimiento Al Socialismo generó esa libertad de hacer esas cosas y por eso la Contraloría se hizo de la vista gorda”, denunció Camacho. En la semana, el Ministerio Público inició de oficio la investigación por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias y malversación. Los involucrados son Rubén Costas, el exsecretario general y excandidato a alcalde, Roly Aguilera Gasser y el concejal Carlos Manuel Saavedra. La Gobernación de Santa Cruz los acusa de haber usado los recursos que correspondían a la lucha contra el covid-19 para hacer campaña electoral en favor de Roly Aguilera, que fue el candidato de Demócratas a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. La denuncia Efraín Suárez, secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, informó el pasado martes que se evidenciaron dos hechos en la gestión pasada que provocaron supuestamente una afectación económica a la región. “Entre los meses de febrero y marzo de este año, la Gobernación pagó publicidad digital y publicidad de calle para su campaña política con recursos públicos. Lo más agravante es que fueron recursos para informar sobre el covid-19, es decir que usaron recursos del covid y pagaron su campaña política”, dijo Suárez. El funcionario apuntó a Rubén Costas, Roly Aguilera y Manuel Saavedra. Ayer, Suárez no dio nombres y dijo que la Fiscalía es la que debe hallar responsables del hecho. Camacho explicó que el primer caso de la denuncia trata de la contratación de publicidad digital para difundir información sobre la prevención del covid-19 con un monto superior a los 200.000 bolivianos. La autoridad dijo que se tiene la constancia de que ese monto fue aprovechado para difundir la imagen de Roly Aguilera en publicidad virtual. El segundo caso trata de la contratación que hizo la Gobernación de Santa Cruz para el colocado de vallas por un monto superior a los 500.000 bolivianos, pero según Camacho esas vallas fueron utilizadas para difundir la campaña electoral de Demócratas. El gobernador descartó que exista una venganza contra la gestión de Costas y dijo que se seguirá investigando si existen hechos de corrupción. Rubén Costas, que ahora está con coronavirus, negó la denuncia de Camacho y cuestionó que el actual gobernador instale la demanda luego de ocho meses de su salida de la Gobernación. Por su parte, Aguilera negó que se haya utilizado recursos de la Gobernación para apoyar su campaña en las elecciones subnacionales de marzo. “Parece que aprenden del MAS, de tirar cortinas de humo. Tienen la osadía de decir que es publicidad fantasma, cuando su gestión es fantasma, porque no pasa nada”, criticó el exsecretario de la Gobernación.