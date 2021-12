Gobernación cruceña formaliza demanda por malversación de fondos en la gestión anterior





23/12/2021 - 17:43:37

Cargados con la documentación correspondiente, autoridades de la Secretaría de Justicia de la Gobernación cruceña, llegaron hasta el Ministerio Público, para formalizar la demanda por la malversación de fondos en la gestión anterior. Efraín Suárez, secretario jurídico, en contacto con la prensa, dijo que la demanda presentada no especifica nombres, sino a los servidores públicos que corresponda ya que será el Ministerio Público, el que determine a través de la investigación qué funcionarios públicos tuvieron relación con este hecho irregular. "Nosotros hacemos la denuncia contra presuntos autores, porque no podemos sindicar a ninguna persona, no tenemos esa competencia como la tiene el Ministerio Público, entonces será esa instancia Ministerio Público quien identifique la situación y determine quién tiene responsabilidad con estos hechos irregulares", dijo según un comunicado de prensa. La demanda presentada está sentada por los delitos de malversación de fondos, conducta antieconómica e incumplimiento deberes. Días atrás, Suárez hizo pública la demanda de malversación de más de 700 mil bolivianos que estaba destinado para informar sobre la pandemia del Covid-19, pero que fue utilizada en campaña política electoral del partido Demócratas.