Fui golpeada salvajemente muchas veces: El duro testimonio de una modelo venezolana que grabó el maltrato de su pareja





23/12/2021 - 17:17:23

Una modelo venezolana residenciada en Chile decidió contar en las redes sociales la historia de maltrato físico y psicológico del que fue víctima durante casi tres años por parte de su pareja. En su publicación incluyó fotos de los hematomas en su cuerpo y videos con escenas donde el presunto agresor la golpea. Carla Pacheco, representante en 2020 del estado venezolano de Carabobo en el concurso Miss Venezuela Chile, subió a su cuenta de Instagram un duro testimonio sobre las agresiones causadas por su expareja, también venezolana y residenciada en el país sureño. "Fui golpeada salvajemente no una, dos, ni tres, fueron muchas veces que no podría contabilizarlas", relata la modelo, y afirma que "al igual que muchas mujeres" fue "víctima de manipulación, engaño y maltratos físicos y psicológicos" durante casi tres años. Pacheco asegura que, aunque el inicio de la relación fue "bello", la historia cambió: "No demoró mucho en terminar para que comenzara mi película de terror". Esta persona identificada como Abdon Pirela, quien golpeó a su expareja, Carla Pacheco, está prófugo de la justicia en Chile. La denuncia ya está en Fiscalía. Hagamos eco de esto, por favor. Es algo imperdonable. pic.twitter.com/ZesOXP6F5E — Milagros Boyer (@MilagrosB24) December 16, 2021 "No pretendo seguir callada" En su testimonio afirma que creyó "que todo podría mejorar" y que su pareja podría cambiar. "Pensé muchas veces en denunciarlo pero me daba temor lo que podría pasarle a él", agrega. "Lo que viví no quiero que alguien más lo viva. No pretendo seguir callada, quiero que mi historia sea escuchada. Hoy esta persona transita por la calle libremente, como si nada, y en realidad es un ser miserable y sin escrúpulos", escribió la joven. Pacheco asevera que lucha "por recuperar un poco de la dignidad" a través de la búsqueda de la justicia. "A ustedes, mis seguidores y a las mujeres que han sido pisoteadas, solo me resta tenderles mi mano y pedirles que no se callen, más vale una denuncia a tiempo que un ramo de rosas después de un golpe". Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Modelos en Chile (@modelosenchile) Las imágenes La joven venezolana acompañó su escrito con varias imágenes donde queda constancia de los hematomas que le habrían causado las agresiones. Allí se le ven moretones en las piernas, el rostro con varias lesiones y la nariz sangrando. En uno de los videos aparece quien sería su expareja lanzando ropa y unos zapatos dentro del inodoro, sin que se sepa la razón. En otro, Pacheco se graba mostrando sus heridas en el cuello y la cara mientras se encuentra en el puesto del copiloto en un auto. El hombre, que está a su lado viendo la pantalla del teléfono, al percatarse, la golpea dos veces y termina el clip. La periodista Milagros Boyer publicó en su cuenta de Twitter el nombre del presunto agresor y agregó que Pacheco ya había hecho la denuncia ante la Fiscalía chilena. La cuenta de Instagram 'Modelos en Chile' también colgó en su cuenta una denuncia pública de lo ocurrido.