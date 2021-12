Ecuador declara obligatoria la vacunación contra el covid-19





23/12/2021 - 17:07:15

RT.- El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador declaró como obligatoria la vacunación contra el covid-19, debido al aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de "preocupación" del coronavirus, como ómicron. "La vacunación es un escudo de protección contra la enfermedad. Ayuda a evitar la enfermedad grave, la hospitalización y, por ende, el fallecimiento de los contagiados, en especial, los grupos prioritarios, como adultos mayores y con enfermedades agravantes", explicó el MSP en una nota de prensa. La institución estatal señala que la medida de obligatoriedad tiene fundamento legal. "En el numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Salud se lee: declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera", detalla. También cita a los artículos 32 y 83 de la Constitución, en los cuales se establece que la salud es un derecho que garantiza el Estado y que entre los deberes de los ecuatorianos está el promover el bien común y anteponer el interés general al particular. La obligatoriedad de inocularse con el covid-19, aclara el MSP, no aplicará "para las personas que presenten alguna condición médica o contraindicación", para lo cual deberán presentar un certificado al respecto. Según las autoridades del país suramericano, hasta el 21 de diciembre, 12,4 millones de personas contaban con el esquema completo de inmunización, esto equivale al 77,2 % de la población objetivo a ser vacunada, a partir de 5 años. Aumento de casos El MSP detalla que luego de los feriados de noviembre y principios de diciembre "se ha registrado un aumento de casos de covid-19" en el país. El 1 de noviembre, el país registraba 518.175 casos y el miércoles 22 de diciembre llegó a 538.218, reportando solo el día previo 998 diagnósticos positivos. A la fecha, la cartera de Salud ha informado sobre 22 casos de la variante ómicron en el país suramericano. El MSP advirtió en su nota de prensa que también "se dio un incremento en la ocupación de camas en las unidades médicas". Previo a declararse la obligatoriedad de la vacunación, el pasado martes, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Ecuador resolvió que a partir de este jueves será necesario la presentación del carnet o certificado de vacunación contra el coronavirus en espacios de atención pública o para actividades no esenciales.