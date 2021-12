Alcalde de La Paz garantiza que el PumaKatari no morirá, se le hace un diagnóstico para una solución integral





23/12/2021 - 16:53:24

El alcalde Iván Arias garantizó este jueves que el servicio PumaKatari “no morirá”, solo que en este tiempo es sometido a un diagnóstico para reactivarlo de manera integral y sostenible en el tiempo en favor de los paceños. “Estamos haciendo un diagnóstico sincero, un diagnóstico claro”, dijo Arias sobre el estado de situación del Servicio de Transporte Municipal, que fue comparada con el accionar de un médico cuando atiende a su paciente, donde no se le puede dar “una mala medicina” para que se recupere, dice un comunicado municipal. “Estamos en una situación difícil, la tarea del doctor no es matar al paciente, es salvarlo, darle más vida, dejarlo fortalecido”, añadió Arias entrevistado por la Red Uno. El burgomaestre enfatizó que el diagnóstico permitirá tomar decisiones apropiadas y evitar “conclusiones equivocadas” sobre lo que se hará con el servicio La Paz Bus. El alcalde de La Paz recordó que para hacer del PumaKatari un servicio más eficiente ya se han asumido algunas medidas, como la reducción de los gastos de funcionamiento y personal, con el fin de reducir la subvención, que ronda el 90% cuando lo regular en otros países es que esté en el orden del 50%. “Hemos deducido gastos de personal, gastos de funcionamiento, es más operable nuestro sistema, hemos tomado medidas paliativas, ajustes que nos permitan a los paceños volver a disfrutar el Puma con toda su integridad y con todas sus rutas”, añadió. Sobre el servicio de transporte tradicional, Arias reconoció que el sistema sigue siendo “caótico” y que son los propios operadores del servicio lo que han pedido ayuda a la Alcaldía, a través de las plenarias instaladas en octubre, para buscar alternativas de solución. “En el servicio de transporte público, así como está, todos pierden, desaparecen líneas, hay líneas ilegales, los transportistas van incrementando sus sistemas de control, piden control a nosotros, en vez de hacer dos rutas ahora hacen una; hay que hacer una readecuación, muchos transportistas nos están planteando la posibilidad de convertirse en empresa y desde el municipio apoyarles, basta de escudarse en los sindicatos. Otros quieren estar en el sistema cooperativo, hay que restablecer rutas y los mecanismo de fomento para que presenten mejor servicios”, explicó Arias entrevistado en Unitel. El burgomaestre recordó que en las mesas de trabajo se dialogó con el sector sobre el transporte intermodal, orientado a que el PumaKatari pueda “alimentar” al servicio tradicional y viceversa, además de conectarse con otra modalidad de transporte como el Teleférico.

“Hay que articular las rutas, algunas rutas del sector privado con el PumaKatari y que el Puma alimente al teleférico”, dijo, a tiempo de reiterar que él ha sido el primero en estar en primera fila “para defender al Puma, soy una persona que cree en el Puma y que hay que consensuar con los vecinos, el sector privado y los choferes para hacer un proceso integral”. Uno de los nuevos servicios dentro de este proceso integral será el de facilitarle al usuario el pago del pasaje a través del post pago, es decir, que si el ciudadano no tiene con qué pagar, La Paz Bus le facilitará el acceso al bus y le debitará ese costo en su próximo viaje, informó Arias.