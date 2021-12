CC pide que comisión investigue ítems fantasma incluso en el gobierno central





23/12/2021 - 16:43:18

Erbol.- Comunidad Ciudadana, a través de su jefe de bancada, Carlos Alarcón, solicitó a la Asamblea Legislativa la conformación de una comisión especial que investigue “ítems fantasma” no sólo a nivel municipal, sino también departamental e incluso en el gobierno central. Mediante una nota dirigida al vicepresidente David Choquehuanca, Alarcón planteó que la investigación se haga en tres fases a nivel municipal, departamental y nacional, enfocándose en el eje central del país, puesto que tiene a la mayor cantidad de recursos y población. El diputado detalló que en el nivel central la investigación abarcaría incluso a la Caja Nacional de Salud y las empresas públicas. Planteó que la comisión tenga una representación proporcional de las tres fuerzas políticas que integran el Asamblea. Aclaró que su propuesta no es superponer las competencias de las autoridades de la justicia, sino se busca investigar todas aquellas ramificaciones que podrían exisitr con fuerzas políticas. Alarcón dijo que la investigación debe ser total y absoluta con relación a cualquier partido político. Aclaró que de parte de CC no existe preocupación al respecto, porque –según afirmó- no tuvo ni un portero durante el gobierno de Jeanine Añez. Rechazó que el MAS se haga al “desentendido” por este tema, porque –por ejemplo- recordó que la exdiputada Betty Tejada, quien es madre de la actual Ministra de la Presidencia, fue contratada por Angélica Sosa, actualmente aprehendida por el caso “ítems fantasma”.