Depravación humana sin límites: Condenaron a una subdirectora de escuela y su pareja por 52 delitos sexuales contra menores





23/12/2021 - 10:31:08

Infobae.- Una subdirectora de una escuela primaria británica y su pareja fueron encarcelados por delitos de abuso sexual de menores después de que se conociera un video en el que se los ve abusando y violando a una niña. La subdirectora Julie Morris fue condenada a 13 años y cuatro meses de prisión tras declararse culpable de 18 delitos de abuso sexual de menores, incluidos dos cargos de violación. La mujer, de 44 años, y su pareja, David Morris, de 52, se grabaron abusando de una menor de 13 años en una serie de videos. Un tribunal de Liverpool vio las imágenes que mostraban a Julie Morris riéndose mientras se producían los abusos. La subdirectora también admitió tres cargos por tomar imágenes indecentes de un niño, uno por participar en la comunicación sexual con un niño, y otro por poseer imágenes indecentes de un niño. “De vez en cuando se ven casos cuyas circunstancias son casi increíbles. Este es uno de esos casos. Demuestra que la depravación humana no tiene límites”, dijo el juez a cargo de la causa, Andrew Menary, según el medio británico The Guardian. Por su parte, David Morris fue condenado a 16 años de prisión por 34 delitos, entre los que se incluyen siete cargos de violación de un menor de 13 años, actividad sexual con un niño, actividad sexual en presencia de un niño, comunicaciones sexuales con un niño y toma, posesión y distribución de fotografías indecentes de un niño. La pareja también recibió órdenes de prevención de daños sexuales por tiempo indefinido y firmará el registro de delincuentes sexuales de por vida. Los delitos no están relacionados con niños de la escuela primaria St George’s Central C of E de Tyldesley, el establecimiento donde Julie Morris trabajaba. Sin embargo, la policía descubrió que había enviado fotografías de niños de su escuela a su pareja. “Estas fotografías no eran indecentes, ni de naturaleza delictiva, y no hay pruebas de que ninguno de los niños sufriera daños”, dijo la policía de Merseyside (condado inglés), de acuerdo a The Guardian. El fiscal John Wyn Williams, fiscal, dijo que la pareja se conoció en 2016 y que la relación “rápidamente se volvió intensamente sexual”. ”La comunicación entre ellos se volvió gráfica y depravada, lo que llevó a que algunas de sus fantasías sexuales se hicieran realidad”, explicó. David Morris fue detenido el 2 de septiembre, pero solo fue advertido y luego puesto en libertad. Se incautaron varios dispositivos que mostraban las grabaciones de la violación y los abusos sexuales, según el tribunal. La pareja fue detenida al día siguiente en una dirección en Hindley, Wigan. “Se encontró a la pareja en posesión de 10.000 libras esterlinas (13.400 dólares) en efectivo y su furgoneta estaba llena de sus pertenencias, lo que indicaba que estaban a punto de fugarse”, dijo la policía de Merseyside, según The Guardian. Julie Morris fue despedida de su trabajo poco después de su detención. Además de los videos e imágenes del teléfono de David Morris, la policía halló 175.000 páginas de mensajes entre la pareja, revelando comunicaciones sexualmente explícitas. El análisis exhaustivo de los chats, que abarcan tres años, demostró el interés sexual de la pareja por los niños pequeños. Según el tribunal de Liverpool, la pareja también creó un chat de grupo con la víctima en el que hablaban sobre cómo abusar de ella.