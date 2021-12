Nuevas medidas contra el coronavirus: Gobierno instruye la exigencia del carnet de vacunación





23/12/2021 - 08:23:26

El ministro de Salud, Jeyson Auza, anunció este jueves que el gobierno ha dispuesto la aplicación de nuevas medidas frente a la creciente ola de coronavirus, las mismas que se concentran en la exigencia del carnet de vacunado o la presentación de pruebas PCR. Auza dijo que las medidas determinadas mediante un decreto entrarán en vigencia a partir el 1 de enero, fecha a partir de la cual se exigirá el carnet de vacunación o pruebas PCR en lugares de grandes concentraciones de gente. Dijo que las instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, mercados y supermercados, universidades y lugares de entretenimiento, entre otras, deberán solicitar a las personas el carnet de vacunación con esquema completo. Se aceptará también el carnet de vacunación con la primera dosis en el caso de que la persona haya sido inoculada recientemente. Esa primera dosis valdrá, pero dentro del tiempo que establezca la fecha de segunda vacuna. Respecto a las personas que prefieren no vacunarse, Auza dijo que tendrán que presentar la prueba PCR con una antelacion de 48 horas antes del ingreso a los establecimientos donde haya aglomeraciones, dijo. También informó que las empresas de transporte de pasajeros, ya sean aéreas o terrestres deberán exigir estos requisitos antes del abordaje. Los servidores públicos deberán presentar al área de recursos humanos su carnet de vacunación o, en su defecto, deberán presentar cada semana su prueba PCR que demuestre negatividad. Jeyson Auza desmintió también la información de que el carnet de vacunación era un requisito para la inscripción. "No se ha determinado aun las labores presenciales por lo que no se puede limitar la inscripcion a la presentacion del carnet de vacunación", afirmó.