Ministro alemán de Salud espera gran oleada de ómicron a fin de año





23/12/2021 - 07:47:08

DPA - El ministro alemán de Salud, Karl Lauterbach, espera una gran oleada de la variante más contagiosa del coronavirus ómicron a finales de año también en Alemania. "Todavía no tenemos una gran ola que se expande rápidamente, pero eso cambiará a finales de año y en la primera semana de enero", advirtió Lauterbach en un programa de la radioemisora WDR 2, en el que el catedrático en medicina respondió a preguntas de los oyentes. En algunos países europeos, entre ellos Reino Unido, la variante ómicron ya es dominante. Lauterbach parte de la base de que las vacunas de refuerzo que se están aplicando en toda Alemania no serán suficientes para frenar las infecciones. "Personalmente, estimo que será necesaria una cuarta vacunación", comentó, al aclarar que esto aún no ha sido demostrado desde el punto de vista científico. "Lo que sabemos con seguridad es que necesitamos una vacuna de refuerzo", sostuvo el ministro. Añadió que con las vacunas de refuerzo se pueden prevenir "entre el 70 y el 80 por ciento de los casos sintomáticos de la enfermedad". En su opinión, en el transcurso de 2022 probablemente será necesaria una cuarta vacunación, dirigida específicamente a la variante ómicron. Lauterbach reconoció que todavía no hay respuesta para la frecuente pregunta de si siempre serán necesarias más y más vacunas en el futuro. "Eso dependerá de cuánto tiempo haga efecto la vacuna de refuerzo. Todavía no podemos decir nada sobre una rutina de vacunación", dijo Lauterbach. Por lo tanto, señaló que también es imposible predecir cómo será la situación de la pandemia dentro de un año. "Nadie lo sabe. Eso sería mirar en una bola de cristal. Pero supongo que surgirán nuevas variantes. Nadie puede decir si se volverán más peligrosas", observó. Lauterbach instó a mantener la "flexibilidad" y adaptar constantemente las medidas a los respectivos desarrollos y nuevos conocimientos médicos. Por su parte, el Instituto Robert Koch (RKI) de Berlín informó hoy que la incidencia de casos de covid-19 acumulados en siete días descendió nuevamente, situándose en 280,3 por cada 100.000 habitantes frente a los 289,0 casos de la víspera. Las autoridades sanitarias notificaron al ente de control de enfermedades contagiosas 44.927 nuevas infecciones de coronavirus en un día. Hace exactamente una semana se registraron 56.677 infecciones. Según los nuevos datos, en Alemania se registraron 425 muertes en 24 horas. Hace una semana se contabilizaron 522 muertes. El RKI ha computado desde el comienzo de la pandemia 6.923.636 infecciones probadas por Sars-CoV-2. El número de pacientes con coronavirus ingresados en los hospitales por cada 100.000 habitantes en un plazo de siete días se situó el miércoles en 4,57 (martes: 4,73). El RKI cifró en 5.992.800 el número de personas recuperadas. La cifra de personas que murieron a causa de una infección confirmada por Sars-CoV-2 o con ella ascendió a 109.749.