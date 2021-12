Siete señales de que la justicia actúa tras advertencias de Evo





23/12/2021 - 07:44:57

Página Siete.- Al menos siete señales muestran que la justicia actuó con celeridad cuando fue conminada por el expresidente Evo Morales. El exmandatario retornó en noviembre de 2020, luego de un año de exilio, y desde que pisó suelo nacional se refirió a temas judiciales. El tema cobró relevancia tras la aprehensión de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa. Esto luego de que Morales pidiera al fiscal general, Juan Lanchipa, “poner orden” en el caso denominado ítems fantasmas. La primera señal está relacionada con los dichos de Morales, del 9 de noviembre de 2020, cuando ingresó a Bolivia por Villazón, luego de estar un año fuera del país. En uno de sus discursos, pidió liberar a exautoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fueron procesadas por el caso fraude. “Quiero pedir a las autoridades judiciales que hagan un acto de justicia con miembros del TSE. No hubo fraude el año pasado, ganamos en primera vuelta”, manifestó. Días después, fueron liberados los exvocales María Eugenia Choque e Idelfonso Mamani. Conforme pasó el tiempo, también salieron de prisión otros exvocales y el caso fraude fue cerrado en octubre, acción con la cual se liberó de responsabilidades a los exvocales querellados del TSE y de los tribunales electorales departamentales. La segunda señal tiene que ver con la actitud que tomó Morales el 10 de noviembre de 2020, cuando el exmandatario dio por sentada la liberación de los miembros y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que estaban detenidos por actuar en los conflictos poselectorales de 2019 y durante el gobierno transitorio. “Tienen que hacer acto de justicia por esos compañeros que siguen detenidos todavía. (…) No se preocupen, es cuestión de tiempo, vamos a liberar a todos”, indicó. Entre el 20 y 27 de noviembre, entre los miembros del MAS que salieron de la cárcel están: Faustino Yucra, Rosendo Copa y el exgobernador de Beni Álex Ferrier, además del exguerrillero argentino de las FARC Facundo Molares y el exsargento de la Policía Ismael Marquina, quien fue procesado por supuestamente vender armas y organizar a grupos de choque del MAS, tras la renuncia de Morales. La tercera señal está relacionada con lo que escribió Morales el 8 de julio en sus redes sociales: “Militares golpistas que deshonraron el uniforme de la Patria usan la falsedad para conseguir impunidad. Para consumar el golpe mataron a civiles que defendían la democracia; para defender al gobierno de facto, tratan de matar la verdad”. En ese mes, 13 uniformados fueron detenidos por los casos “golpe de Estado”, Senkata y Sacaba y en sus apelaciones ninguno pudo obtener libertad. Tampoco lo lograron el general Jorge Terceros y el almirante Gonzalo Jarjury, quienes hicieron revelaciones sobre la renuncia de Morales y los días previos. La cuarta señal está relacionada con lo que Morales expresó el 25 de julio en entrevista con la radio cocalera del Chapare, cuando anunció que, en los días siguientes iba a salir un estudio, con el cual se dejaría sin efecto el caso fraude. “Esta semana (…) van a seguir saliendo otras informaciones, otras investigaciones (que señalarán) que no hubo fraude”, aseguró. Dos días después, el fiscal Lanchipa dio a conocer un informe pericial, que encomendó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, con el cual el Ministerio Público cerró el caso fraude. La pericia concluyó “como altamente improbable” la manipulación de resultados en los comicios generales de 2019. La quinta señal tiene que ver con el reto que lanzó el expresidente, el 18 de agosto, cuando desafió a que le inicien procesos y anticipó, también, que ninguno iba a prosperar. “Todos los procesos que vengan, voy a seguir ganando, pueden procesarme”, aseveró. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes estableció que en los gobiernos de Morales y de Jeanine Añez hubo vulneraciones a los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha la Fiscalía no abrió ningún proceso contra el exgobernante. La sexta señal está relacionada con la declaración que realizó Morales el 17 de octubre de que no amerita un juicio de responsabilidades para Añez. Luego de los dichos, el 30 de noviembre, la Fiscalía presentó una denuncia contra la exmandataria por el caso golpe II. “Los casos golpe I y golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Añez antes de que sea autoproclamada presidenta”, dijo el secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe. La séptima señal tiene que ver con el pedido que realizó el presidente del MAS el 19 de diciembre, cuando pidió al Fiscal General tomar “cartas en el asunto”, en referencia al caso ítems fantasmas en Santa Cruz. Días después, la exalcaldesa Angélica Sosa fue aprehendida.