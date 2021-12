Bicibús: El transporte que se implementó en Barcelona para que los niños viajen seguros a la escuela





22/12/2021 - 19:20:06

Infobae.- Por calles cortadas a la circulación de vehículos, decenas de niños van en bicicleta a la escuela, escoltados por sus padres, sin temor a accidentes. Es el “bicibús”, una iniciativa lanzada en un vecindario de Barcelona que interesa incluso fuera de España. Sale con unos minutos de retraso pero, igual que un autobús escolar, no va a esperar a quienes lleguen más tarde. Son las 8.30 en el distrito del Eixample, y antes de las 9.00 hay que estar en la escuela. Decenas de niños y niñas esperan subidos en sus bicicletas, con un pie en el suelo y ambas manos en el manubrio. La gran mayoría están acompañados por sus padres o madres. Y todos ellos forman un pelotón ciclista de unas 150 personas que cada viernes toma las calles para ir pedaleando al colegio. Las ciclovías están pensadas “para personas que van solas y que tienen una cierta habilidad con la bici, no para niños y niñas que empiezan a moverse. Están muy cerca de calles donde los coches transitan muy rápido y con las motos, que también se acercan demasiado”, explica Genís Domínguez, un padre de 40 años. “Mi hijo mayor tiene 7 años y mi hija pequeña tiene cinco y me da aún un poco de miedo la poca separación que tiene el carril bici de donde pasan los coches”, dice de su lado Judit Griecs, madre de 35 años. Estos padres crearon el “Bicibús Eixample”, que toma el nombre de ese barrio del centro de Barcelona donde fue lanzado el proyecto en septiembre. La iniciativa convenció a la alcaldía de izquierda y a la policía municipal de la segunda ciudad española para cortar las calles los viernes hacia las 08:30 para que los niños puedan ir a la escuela. Actualmente, unos 140 niños usan sus bicicletas cada viernes para sumarse a una de las dos líneas de “bicibús” que existen en el vecindario, y que tal como si se tratara de un autobús escolar, tienen un punto de partida y otro de llegada, y hacen paradas recogiendo niños. Genís Domínguez asegura que en algunos meses se implementará en otros barrios de la ciudad, luego de que padres de 35 colegios asistieran a una reunión recientemente para replicar el experimento. “El ‘bicibús’ tiene como objetivo la promoción del cambio hacia la movilidad activa y sostenible”, señala el Ayuntamiento de Barcelona, que puso a disposición del proyecto agentes de la policía municipal en bicicleta y moto, así como un coche patrulla para escoltar la caravana de bicicletas. Proyectos similares existen en otras partes del mundo, como en Dublín, pero un video compartido en redes en el que se ven a muchos niños escoltados por sus padres en bicicleta por la calles de Barcelona suscitó un interés especial. Los organizadores del “bicibús” barcelonés dicen que han sido contactados por padres en San Francisco o por la alcaldía de Buenos Aires, interesados en el proyecto. En todo caso, los más entusiastas son los propios niños, según dice Genís Domínguez. “Los padres nos dicen que (el viernes) es el día que les cuesta menos levantar” a los niños, agrega.