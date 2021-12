Vi un futuro prometedor con TikTok: Renuncia a su trabajo para hacer videos y ahora gana hasta 10.000 dólares al mes





22/12/2021 - 18:59:25

RT.- Una empleada de McDonald’s que decidió dejar su empleo para dedicarse a crear contenido en TikTok a tiempo completo, ahora gana hasta 10.000 dólares al mes haciendo videos para marcas como Walmart, Heinz y Kroger. Maddison Peel de 22 años, se volvió viral a principios de este año tras publicar un video en TikTok en el que muestra el proceso para asar un pollo junto a la canción 'Up' de Cardi B, y desde entonces comenzó a acumular miles de seguidores. La joven proveniente de Kentucky (EE.UU.), más conocida como @MaddisonsKitchen, dejo su empleo en la cadena de comida rápida una semana después de volverse viral. Afirma que pasó de ganar 12 dólares la hora en McDonald’s a entre 5.000 y 10.000 dólares al mes publicando recetas de comida en TikTok. @maddisonskitchen Answer tiktok this video changed my life I’m so thankful for all of you ❤️ ##roastedchicken ##askontiktok ♬ Up - Cardi B "Sé que probablemente no sea responsable. Pero vi un futuro prometedor con TikTok y ya había un montón de marcas que se acercaban a partir de ese vídeo", dijo Peel a Insider. Peel, que empezó a trabajar en McDonald's a los 15 años, actualmente tiene más de 360.000 seguidores y 11,8 millones de 'me gusta' en la red social y se ha convertido en una verdadera 'influencer' de recetas y comida. "Ahora puedo tener mi propia casa y puedo pagar las cosas por mi cuenta y no tener que preocuparme más", mencionó y recordó que el local en el que trabajaba tenía poco de personal cuando ella se fue, lo que obligaba a los empleados a hacer el trabajo de "tres personas por el salario de una persona".