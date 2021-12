La OMS no recomienda la vacunación general anticovid entre niños y adolescentes





22/12/2021 - 18:47:18

RT.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomienda llevar a cabo las campañas de vacunación general contra el coronavirus entre niños y adolescentes, según se desprende de un comunicado publicado este miércoles tras una reunión del Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE, por sus siglas en inglés). El organismo argumenta que la tasa de casos graves de la enfermedad en estos grupos es baja, mientras que "todavía no se ha logrado una alta cobertura en todos los países entre los grupos con mayor riesgo de padecer casos graves". Paralelamente, desde la OMS recuerdan que muchos países aún están muy lejos de inmunizar al 40 % de sus poblaciones para finales de este año, mientras que otros estados vacunaron "mucho más allá de este umbral" y ya proceden a distribuir los fármacos anticovid entre menores de edad y a implementar "programas extensivos de revacunación". En contrapartida, gobiernos de varios países instruyeron la vacunación a partir de los 5 años de edad, como una forma de proteger a este importante grupo de personas.