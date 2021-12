Salud y Educación: Carnet de vacunación anticovid no será requisito para las inscripciones





22/12/2021 - 17:53:44

ABI.- Los ministerios de Educación y de Salud y Deportes informaron este miércoles que el carnet de vacunación contra el COVID-19 no será un requisito para las inscripciones escolares del próximo año. “Los ministerios de Educación y de Salud y Deportes informan a la opinión pública que el carnet de vacunación contra el COVID-19 no será un requisito para las inscripciones escolares de la gestión 2022, pero sí se exigirá para la asistencia a las clases presenciales en los distintos niveles del Sistema Educativo Plurinacional”, señala el comunicado. En las últimas horas, circuló información en los medios de comunicación con diferentes versiones referidas a las inscripciones en las unidades educativas que generaron confusión en los padres de familia que cuentan con hijos en edad escolar. En ese marco, el Ministerio de Salud y Deportes aclaró que no emitió ninguna información o comunicado oficial sobre el tema. Asimismo, esas carteras de Estado recordaron a todas las autoridades nacionales, departamentales y la población que la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes protegen el derecho fundamental de todas las personas al acceso a la educación y la salud. “Bajo estas premisas se trabaja en garantizar el cuidado riguroso de la población en general frente a la pandemia del COVID-19, que aún azota a la humanidad”, añade el comunicado emitido por ambas reparticiones estatales.