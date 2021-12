Cochabamba: Fiestas de Año Nuevo serán hasta las 05:00, con aforo limitado y carnet de vacunación





22/12/2021 - 14:48:02

Los Tiempos.- La Alcaldía emitió este miércoles las disposiciones de bioseguridad para las fiestas de Año Nuevo. Los eventos sociales deberán realizarse con aforo reducido, hasta máximo las 5:00 del 1 de enero, con la exigencia del carnet de vacunación, medidas de bioseguridad y los que incumplan serán pasibles a multas de entre 5.000 y 20.000 bolivianos. El alcalde Manfred Reyes Villa explicó que esta decisión se tomó debido a que el crecimiento de casos de Covid-19 en Cochabamba no es exponencial como en otras regiones. El secretario de Salud, Aníbal Cruz, detalló que los centros de eventos que estén organizando fiestas tendrán que gestionar un certificado de autorización, que se emitirá previa inspección, a través de la página web de la Alcaldía. Las disposiciones son El horario permitido será desde las 5:00 del 31 de diciembre a las 5:00 del 1 de enero de 2022. Aforo del 60% en actividades con ventilación mecánica. Aforo del 70% en actividades con ventilación natural (puertas, ventanas grandes). Aforo del 80% en actividades con ventilación natural al aire libre. Baños con agua permanente y limpieza y dispensadores de jabón, alcohol. Uso obligatorio del barbijo, distanciamiento y alcohol para desinfección. Se exigirá el certificado de vacunación a todo el personal que atenderá el local y de la misma manera a las personas que acudan al evento. Las personas que no están vacunadas no deben ir, insistió Cruz. Los que incumplan estas medidas serán pasibles a procesos penales por delitos contra la salud pública. Se prohíben las actividades en espacio cerrados. Desde este viernes la Alcaldía habilitará una página web para la declaración jurada y la programación de inspecciones para emitir certificados de bioseguridad en los locales. Este certificado de bioseguridad deberá estar en las puertas del local, con el número de personas permitido para el aforo. La multa por incumplimientos oscila entre 5.000 y 20.000 mil bolivianos, además de la suspensión parcial o definitiva de la licencia de funcionamiento y acciones penales.