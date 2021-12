Abogado de Sosa dice que testigos protegidos son falsos





22/12/2021 - 14:38:57

Los Tiempos.- El abogado defensor de la exalcaldesa de Santa Cruz de la Sierra Angélica Sosa, Jerjes Justiniano, aseguró que el caso "ítems fantasmas" se ha politizado para involucrar al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho y tildó a los "testigos protegidos" del Ministerio Público de "falsos" por las incongruencias en sus declaraciones. La exalcaldesa fue aprehendida este martes y está a la espera de su audiencia de medidas cautelares por el caso de los ítems fantasmas, proceso en el que pasó de ser testigo a denunciada. Fue implicada por la declaración de los "testigos protegidos" de la Fiscalía cruceña. "La base de la aprehensión de la arquitecta Angélica Sosa es la declaración de dos testigos protegidos e involucran a tres diputados Heydi Muñoz Carlos Arrien y José Carlos Gutiérrez", este último jefe de bancada de Creemos en Diputados, sostuvo el abogado. Observó que en el cuaderno de investigación ni siquiera se pueda acceder a las declaraciones de los testigos protegidos, que si bien, es correcto que se proteja su identidad, no debiera restringirse sus declaraciones. Señaló que existe una serie de incongruencias, por ejemplo, según los testigos protegidos, fueron contratados en enero de este año y que hicieron campaña para el actual diputado José Carlos Gutiérrez y Carlos Arrien y que los legisladores los contactaron para ofrecerles trabajo. Justiniano afirma que no pudieron hacer campaña para el diputado Gutiérrez porque él ya había sido electo el 2020 y que la campaña electoral se hizo antes del 20 de octubre de ese año. El otro elemento que observa Justiniano, es la manera en que se presentaron, supuestamente porque sus nombres estaban en una lista, "pero no hay lista" y que tras enterarse fueron a la dirección de Asesoría Legal, en realidad cómo se enteraron, cuestionó Justiniano. "Claramente los testigos son realmente falsos", sostuvo el abogado defensor de la exalcaldesa Sosa quien se encuentra en calidad de aprehendida, en declaraciones a radio Compañera. "Por lo menos debería existir la declaración siguen reservando los datos, pero por lo menos deberíamos saber qué declararon (...). Pero no hay ninguna declaración de los testigos protegidos tienen el mismo mecanismo de como prestan declaración", criticó el abogado el procedimiento, quien dijo que lo poco que sabe de sus declaraciones son por las ordenes de aprehensión. Asimismo, dijo que es responsabilidad de los diputados Gutiérrez, Arrien y Muñoz referirse a este caso en el que también fueron involucrados por los testigos protegidos. Porque los acusaron de haber sido el enlace para la firma de los contratos presuntamente en el despacho de la exalcaldesa. Cosa que fue negado por Sosa. Asimismo, dijo que este caso se ha politizado y que el objetivo sería involucrar al actual gobernador Luis Fernando Camacho. Considera muy sospechosa la forma en la que ha surgido el caso a partir de la denuncia de Valeria Rodríguez, quien denunció por violencia patrimonial a su exesposo Antonio Parada, proceso en el que salió el dato de los ítems fantasmas. "Cuando se revisa el cuaderno de investigaciones, cuando ella denuncia violencia patrimonial presenta como pruebas 36 hojas, ni una hoja está vinculada al gobierno municipal, ni una de esas vincula a 800 ítems fantasmas, cuando no hay en materia penal la noticia fehaciente", sostuvo. Señaló que para nadie es desconocido que entre el alcalde Jhonny Fernández y el MAS hay un acuerdo, y que el partido gobernante está interesado en mostrarlo como el luchador contra la corrupción para bajar el perfil de sus adversarios políticos. Justiniano acusó a Fernández de mentir, confundir y distorsionar su denuncia sobre 1.200 contratos presuntamente irregulares. Que la Fiscalía reabrió por una orden política del Gobierno, según dijo, Fernández conversó con el presidente en una reunión de fiscales, después se reabrió la investigación. El otro elemento para sostener que es un caso político, es la orden que dio Evo Morales al fiscal Juan Lanchipa, "funcional al MAS", de ordenar el caso, y que la reacción inmediata del fiscal general fue activar, el lunes, los allanamientos, y aprehensiones. "Estas incongruencias nos llevan afirmar que el proceso se ha politizado", sostiene Justiniano. Añadió que apuntan a Camacho y que el nido de la corrupción es Santa Cruz, ¿por qué no hay tanto escándalo en el municipio de Warnes. Tres detenidos en la Caja Nacional de Salud, pero en Santa Cruz sigue. "En este nido pretenden involucrar y que esté metido Camacho, y quien es el gran luchador Jhonny Fernández, es decir, hay que posicionar al aliado político del MAS, para que los adversarios tengan menor relevancia", sostuvo el abogado. Por otra parte, negó que la exalcaldesa hubiera involucrado a Jhonny Fernández en el caso "ítems fantasmas", lo que dijo la exautoridad que es Percy Fernández hizo un acuerdo político con UCS de Jhonny y que a partir del mismo es estableció un acuerdo de "cuotas" de al menos 600 cargos, pero no se refirió a ítems fantasmas, precisó el jurista.