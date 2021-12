Cívicos creen que la Fiscalía actúa ágilmente solo en procesos que involucra a Santa Cruz





22/12/2021 - 14:35:57

La Razón-. El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, consideró este miércoles que el Ministerio Público actúa con agilidad solo en los procesos penales que involucra a esa región, después de que durante los últimos días asumió una serie de acciones por denuncias de presunta corrupción en la Alcaldía y la Gobernación, respectivamente. Larach, inicialmente, subrayó que el Comité pro Santa Cruz es una institución que defiende los principios, los valores y la moral, por lo que todos los procesos de corrupción, que se denuncien en Santa Cruz o en Bolivia, deben ser investigados y los acusados, procesados conforme a derecho. Sin embargo, “a nosotros nos llama de sobremanera la atención y que además tiene lógica de que se haga así, (es decir) que la Fiscalía actúe ágilmente en los procesos que involucra a Santa Cruz, (mientras los) 14 años de corrupción de Evo Morales no se toca, no se investiga y nadie dice nada”, agregó. Durante los últimos días o semanas, Santa Cruz fue el centro de atención de los procesos investigativos y la agenda mediática después de que en principio se denunciara la presunta creación de 800 ítems fantasma en la Alcaldía para desviar recursos municipales y luego el supuesto uso de los recursos de COVID-19 de la Gobernación para una pasada campaña electoral. El caso ítems fantasma es el proceso con mayor avance hasta el momento porque ya tiene varias personas involucradas e incluso aprehendidas, entre ellas, la exalcaldesa Angélica Sosa. Ahora “si la señora Sosa merece o no ser aprehendida, no me corresponde juzgar, no conozco los detalles, no conozco el proceso; sin embargo, entiendo que en derecho el arresto o la medida cautelar no debe ser una norma, sino una excepción”, sostuvo el dirigente cívico.