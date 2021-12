Caso Las Londras: Acusan a Notario de encubrir a secuestradores y advierten con proceso





22/12/2021 - 14:22:32

La comisión de fiscales del Caso Las Londras, Roberto Ruiz, Delmy Guzmán y Walter Cisneros emitieron una conminatoria en la que acusan al Notario de Fe Pública de San Julián, Raúl Axel León Rodríguez, de negarse a informar sobre la identidad de las personas que registraron en esa oficina del Estado, actas notariadas de las comunidades “24 de Septiembre”, “El Chuchial-Bañadito” y “Los Tigres”, luego del secuestro de periodistas, policías y comunarios, el pasado 28 de octubre, en la provincia Guarayos, y en la que le advierten al Notario que si en 24 horas, no cumple con lo solicitado, le abrirán un proceso penal por incumplimiento de deberes, previsto en el artículo 154 del Código Penal. La conminatoria fue emitida el 11 de noviembre del 2021, pero recién fue recibida a las 17:44 de este martes 21 de diciembre en la Notaría de San Julián, un municipio de la provincia Ñuflo de Chaves, distante a 170 kilómetros al Este de Santa Cruz, donde el pasado 24 de noviembre fue detenido Ever Sixto Canasa, después que los fiscales y policías fueran atacados a balazos por desconocidos. “El Notario Raúl Axel León Rodríguez no cumplió con informar sobre lo solicitado en un requerimiento fiscal”, dice el documento que cursa en el cuadernillo de investigaciones del caso y se le advierte con la apertura del proceso penal en caso de incumplimiento.

Los fiscales piden que la Notaría de Fe Pública certifique quienes solicitaron la apertura de actas de las comunidades citadas pues en el cuadernillo de investigaciones existen los testimonios de 6 periodistas, 4 policías y comunarios que coinciden en señalar que los encapuchados armados los obligaban a gritar: “San Julián se respeta”, y los hicieron firmar un documento a los periodistas en el que se comprometen a no volver por la zona y a los policías a no molestarlos en su posesión de esas tierras, que a decir del INRA, son fiscales pero que están en posesión de comunarios y empresarios. La abogada defensora de los periodistas, Raquel Guerrero lamentó que el caso se paralizado debido a la pasividad de los policías para ejecutar una veintena de citaciones y 6 ordenes de aprehensión, supuestamente debido a la falta de garantías, y se ha dado el extremo que uno de los encapuchados identificados en un video filmado por los periodistas, se ha presentado a declarar en San Julián y ha sido él quien otorga garantías para que las autoridades continúen con las investigaciones. Por su parte el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez se preguntó de que tipo de privilegio goza el Notario de Fe Pública de San Julián para negarse a proporcionar los datos requeridos por la Fiscalía porque será evidente que ellos son los encapuchados armados o tienen conocimiento de quienes ejecutaron los hechos delictivos, siendo que la Ley 483 del Notariado, señalan como uno de sus pilares que las actuaciones del Notariado Plurinacional están sometidas plenamente a la Constitución Política del Estado y la Ley y que en caso de incumplimiento, existen penas leves, graves y gravísimas que van desde la amonestación, la suspensión del cargo y el pedido de procesamiento penal a solicitud de la Dirección del Notariado Plurinacional (DIRNOPLU). Por otro lado se informó que el único detenido por este caso, Heber Sixto Canasa Sacaca ha apelado a la orden de detención preventiva por seis meses y pretende obtener su libertad en una audiencia fijada para las 10:10 de este jueves en la Sala Penal Segunda del Palacio de Justicia.