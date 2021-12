Este jueves Bolivia conocerá si la variante ómicron de coronavirus circula en el país





22/12/2021 - 13:52:03

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que este jueves se conocerán los resultados de la secuenciación genómica para determinar si hay presencia o no de la variante ómicron en Bolivia. “Nosotros, el día jueves vamos a tener resultados de lo que significa el proceso de secuenciación genómica que no corresponde a una toma laboratorial e inmediato resultado, es un proceso que toma su tiempo”, afirmó. Explicó que, por ejemplo, cuando se conoció los resultados de la secuenciación genómica del virus de la variante delta, se anunció en su momento cuándo fue detectada en el país. “Hace meses atrás, esa variante (delta) es la que ha iniciado la cuarta ola”, apuntó Auza. Destacó que con las estrategias de contención, mitigación, vigilancia epidemiológica se mantienen los indicadores adecuados, aún con la presencia de la variante delta. “Hay que temerle a la pandemia y a la irresponsabilidad de las personas, que teniendo la posibilidad de vacunarse no recurren a la misma, se debe temer al descuido en la aplicación de medidas de bioseguridad”, reflexionó. Auza indicó que en cuanto a la letalidad de alguna variante, la delta ha significado un problema para el mundo, si bien la ómicron tiene mayor transmisibilidad, por el momento esta variante ha demostrado que no tiene alta capacidad de virulencia, es decir que pueden infectarse muchas personas, pero las personas podrán superar la enfermedad sin ningún conflicto.