Testigos protegidos: Parte del dinero de los ítems fantasmas fue destinado para la campaña de Sosa y diputados de Camacho





22/12/2021 - 13:16:46

ABI.- Testigos protegidos por la Fiscalía, en sus declaraciones, según el documento al que tuvo acceso Bolivia TV, señalaron que parte del dinero de los ítems fantasmas habría sido para costear la campaña política de la alianza entre Angélica Sosa a la Alcaldía y candidatos a diputados de Luis Fernando Camacho. Los denunciantes que figuran como testigos protegidos de la Fiscalía, en sus declaraciones identificaron a los diputados de Creemos, José Carlos Gutiérrez, Carlos Arríen y Heidi Muñoz. Según la declaración, Carlos Arríen los citó en la quinta municipal, sede de la parte administrativa de la Alcaldía, para firmar los contratos, como parte del convenio que tenía Creemos con el partido de Angélica Sosa, para que hagan campaña para Arríen y Gutiérrez. “(…), entonces nos mandaron a la quinta municipal para firmar, éramos un grupo de 20 personas firmando, pero no pude ver qué firmé, porque no me dejaron ver lo que estaba firmando, pero yo nunca fui a trabajar a la quinta, no volví más y ya no supe qué se hizo”, señala parte de la declaración de uno de los testigos protegidos. Al respecto, el director jurídico de la Alcaldía de Santa Cruz, Ever Mérida, dijo que de ser cierta la información, la Fiscalía debería convocar a los tres diputados para que presten su declaración. “A partir de haber sido decretado el tema de la reserva de actuados, nosotros no tenemos conocimiento y acceso a esa declaración, pero de ser cierto esto, obviamente tendría la necesidad de llamar o convocar a esas personas a efectos de que puedan prestar su declaración”, indicó en entrevista con el canal estatal. Tampoco descartó, como municipio cruceño, ampliar la denuncia a los diputados, y también el tipo de delito. “Es importante que a partir de este indicio, obviamente no se descarta la posibilidad de ampliar la denuncia frente a otras personas o ampliar el tipo de delito, porque, de acuerdo a lo que declara el testigo, que ha sido protegido, obviamente esto significa un favorecimiento al enriquecimiento ilícito”, concluyó.