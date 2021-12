Estudiante estuvo cautiva 5 días desnuda y cubierta de hollín





21/12/2021 - 20:44:39

La estudiante universitaria Madelyn Allen de 19 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado 13 de diciembre, fue encontrada con vida en el hogar de un hombre el sábado 18 de diciembre, informaron recientemente las autoridades del Snow College en la ciudad de Ephraim (Utah, EE.UU.) en un comunicado. El responsable de cometer el rapto fue Brent Neil Brown, de 39 años, quien mantuvo a la víctima cautiva en el sótano de su casa, la cual está localizada en el condado de Wayne, a solo 144 kilómetros del lugar de la desaparición. Cuando los oficiales la rescataron, Madelyn estaba desnuda y cubierta de hollín. La Policía se encuentra indagando que fue lo que motivó al detenido a cometer los actos. "No tenemos mucha información sobre él. No sabemos cuán extensa es su relación o el conocimiento que ella tiene de él hasta ahora", expresó Derek Walk, jefe de Policía de Snow Collage. En una declaración jurada, la joven originaria de la ciudad de Kaysville (Utah, EE.UU.), dijo que conoció a Brown en un grupo de chat en línea, donde ambos acordaron el lugar y la fecha de su reunión. Sus compañeros informaron de su desaparición cuando, al día siguiente, la estudiante no retorno a los dormitorios de la institución. El acusado se tornó violento con la chica y le permitió escribir un único mensaje de texto a sus familiares el día 14 de diciembre. Posteriormente, Brown se deshizo del teléfono de Allen cuando se percató que la Policía estaba en su búsqueda. Los responsables de la investigación utilizaron la información obtenida de la torre de telefonía móvil para localizar a la estudiante. Los padres de la víctima se encuentran aliviados de encontrar a su hija desaparecida. El inculpado fue arrestado sin derecho a fianza el domingo por la mañana y se oficializó cuatro cargos en su contra por secuestro, violación, violación objetiva y obstrucción de la justicia, reportó el canal KSTU.