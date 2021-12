Venezuela: 180 militares presos en precarias condiciones tras procesos sin garantías, según denuncia ONG





21/12/2021 - 19:57:18

VOA. — El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela mantiene encarcelados a 180 militares, según un balance presentado por la organización no gubernamental Justicia Venezolana. La organización civil denunció “las graves irregularidades que sufren los oficiales”, entre las que destacó “una administración penal alejada de las más básicas garantías procesales” y “precarias condiciones de reclusión”. Justicia Venezolana detalló el componente de la Fuerza Armada a la que pertenecen los militares presos: 72 de la Guardia Nacional; 40 del Ejército; 11 de la Armada; 10 de la Aviación y 47 que clasificó “sin información”, por la falta de detalles sobre sus arrestos. La ONG indicó, además, que un total de 252 militares venezolanos fueron “procesados por razones políticas” en 2021, 237 hombres y 15 mujeres. Lilia Camejo, directora ejecutiva de la organización, afirmó que las autoridades responsables de los procesos militares, de quienes se espera la garantía de protección o cumplir “las más elementales condiciones de reclusión”, han hecho “poco o nada” ante los casos de militares privados de libertad este año. La ONG reportó la muerte de al menos un preso político militar, el caso del general en jefe retirado Raúl Isaías Baduel, ex ministro de Defensa y una de las figuras de mayor confianza del expresidente Hugo Chávez Frías. Según el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, Baduel murió el 12 de octubre pasado por un paro cardiorrespiratorio en una celda de los servicios de inteligencia del país. Según Justicia Venezolana, 32 militares presos sufren de patologías que no están siendo atendidas, entre las que subraya “afecciones asociadas a condiciones inadecuadas de reclusión”, como dolores lumbares, de hombro y columna. También menciona casos de ictericia (coloración amarilla de piel y mucosas por concentración elevada de bilirrubina en el cuerpo), pérdida de visión y de la memoria. La pandemia trajo consigo el agravamiento de la violación de derechos humanos contra militares detenidos en Venezuela mediante aislamientos extremos, “precaria atención médica” y restricciones de sus visitas, dice el informe.

Militares venezolanos encarcelados sin garantías procesales La ONG apunta que los tribunales “han perpetuado el incumplimiento de las garantías procesales en los casos de los presos políticos militares”. Menciona, asimismo, que existen militares que suman más de 1.000 días bajo regímenes de reclusión preventiva y detalla que hay casos donde se registran hasta 700 días de retardo procesal en los tribunales de competencia castrense. La organización insiste en que es “necesario” ventilar las violaciones contra los derechos de los militares detenidos y acusa a las autoridades de permitir “una serie de irregularidades” con tal de “mantenerlos, de manera ilegal, en prisión”.

Unas esposas están sujetas a rejas en una prisión no identificada en Caracas, el 15 de agosto de 2011. El presidente Nicolás Maduro suele acusar a sus opositores de complotar con gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos y Colombia, para derrocarlo por la vía violenta. En 2019 y 2020, denunció que frustró sendas operaciones paramilitares y de integrantes de la Fuerza Armada para asestarle un golpe. El 4 de agosto de 2018 explotó un dron durante un acto oficial donde participaba Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. El dignatario y voceros militares aseguraron que se trató de un intento de magnicidio. En septiembre pasado, el jefe de Estado venezolano denunció en un video transmitido durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que sectores de la oposición “más extremista” trataron de sacarlo a la fuerza del poder. “Propiciaron una invasión extranjera a nuestras tierras (…) prepararon planes magnicidas para asesinarme. Que esos sectores extremistas vuelvan a la política, vuelvan a la Constitución, vuelvan al camino electoral”, dijo entonces. A mediados de año, Maduro aseguró en un acto televisado que el ex jefe del Comando Sur de EE. UU., Craig Faller, y el director de la CIA visitaron Colombia y Brasil para presuntamente preparar un plan para atentar contra su vida. Justicia Venezolana es una ONG sin fines de lucro que brinda asistencia jurídica a disidentes, exiliados, presos de conciencia y, especialmente, presos políticos militares.