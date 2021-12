Ordenan la aprehensión de Angélica Sosa y exdirector de Recursos Humanos fue detenido





21/12/2021 - 15:06:18

La exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, tiene una orden de aprensión en su contra emitida por la comisión de fiscales que tiene a su cargo la investigación de los ítems fantasma. Según El Deber de Santa Cruz, la comisión de fiscales encargada de la investigación del caso ítems fantasmas emitió este martes una orden de aprehensión en contra de Angélica Sosa. Efectivos policiales de la Unidad Anticorrupción ejecutaron este martes cinco órdenes de allanamiento a inmuebles relacionados con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa. Uno de ellos, ubicado en el cuarto anillo y avenida Piraí. “En este momento, se ha procedido a concluir el allanamiento del domicilio de la arquitecta Angélica Sosa (…) Dentro de la evidencia que se ha podido recolectar, no pasan de unas seis u ocho facturas del año 2020 y, además, de una memoria externa que también ha quedado secuestrada, que obviamente no tiene ninguna relación con las investigaciones”, dijo Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, publicó la ABI más temprano. El jurista calificó de "exceso" a estos allanamientos simultáneos relacionados con Sosa; en particular, por allanar la casa de los padres de Sosa. Indicó que uno de los inmuebles quedó “secuestrado”. Entre los domicilios allanados también se encuentra la casa de los padres de Sosa y una quinta ubicada por El Torno. Javier Cedeño queda aprehendido El exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía cruceña, Javier Cedeño, quedó aprehendido tras brindar su declaración en la Fiscalía por el caso ítems fantasmas. Cedeño es señalado como uno de los cabecillas de una presunta red de corrupción junto a Antonio Parada y Julio Cesar Herbas, es por ello que consideran que su declaración sería clave para esta investigación, publicó la Red Uno.