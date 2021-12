Lanchipa dice que se declaró en reserva el caso ítems fantasma porque se filtró información sensible





21/12/2021 - 11:51:01

Los Tiempos.- El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este martes que el caso ítems fantasma fue declarado en reserva porque se filtró información "sensible" de esta investigación que podría favorecer a los implicados. “Se ha filtrado información muy sensible y en algunos casos ayuda a ciertas personas a ponerse a buen recaudo. Por eso, para no entorpecer el proceso investigativo, se ha solicitado la declaratoria en reserva por 10 días”, dijo Lanchipa. Ayer el juez Juan José Quiroz dispuso la reserva dle caso que implica a exfuncionarios de la Alcaldía de Santa Cruz por la supuesta creación de 800 ítems fantasma. El principal acusado, el exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía, Antonio Parada, se encuentra prófugo y escapó presuntamente a Brasil. “La Fiscalía ha solicitado a Interpol que active el sello azul, estamos pendientes de la información que se nos brinde sobre el paradero de esta persona”, explicó Lanchipa en ATB.