Ítems fantasmas: Policía allana cinco inmuebles relacionados con Sosa, uno está secuestrado





21/12/2021 - 11:37:54

ABI.- Efectivos policiales de la Unidad Anticorrupción ejecutaron este martes cinco órdenes de allanamiento a inmuebles relacionados con la exalcaldesa cruceña Angélica Sosa. Uno de ellos, ubicado en el cuarto anillo y avenida Piraí. “En este momento, se ha procedido a concluir el allanamiento del domicilio de la arquitecta Angélica Sosa (…) Dentro de la evidencia que se ha podido recolectar, no pasan de unas seis, ocho facturas del año 2020 y, además, de una memoria externa que también ha quedado secuestrada, que obviamente no tiene ninguna relación con las investigaciones”, indicó Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, a la prensa. El jurista calificó de exceso estos allanamientos simultáneos relacionados con Sosa; en particular, por allanar la casa de los padres de Sosa. Indicó que uno de los inmuebles quedó “secuestrado”. “El inmueble no ha quedado precintado, el inmueble simplemente ha quedado secuestrado, lo que implica la libre habitabilidad del mismo”, detalló. Sosa es investigada por el caso de 800 ítems fantasmas en la alcaldía cruceña, durante la gestión de Percy Fernández y, además, por más de 2.000 contratos irregulares durante su interinato. El 9 de diciembre, la exautoridad cruceña declaró en la Fiscalía como testigo y ahora es investigada en calidad de denunciada. El fiscal Javier Cordero indicó que el Ministerio Público declaró este caso en reserva, por un lapso de 10 días, debido a la complejidad y a la pertinencia en esta investigación. El exalcalde Percy Fernández, al igual que Sosa, será citado en los próximos días en calidad de denunciado en el caso. El principal sospechoso del caso de ítems fantasmas en el municipio cruceño es el exjefe de Recursos Humanos de la institución, Antonio Parada Vaca, quien se encuentra prófugo de la justicia y en la clandestinidad.