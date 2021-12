Comete un supuesto sacrilegio en un templo sij y lo linchan durante una transmisión en vivo







RT.- Un hombre fue golpeado a muerte por una turba el pasado 18 de diciembre en el Templo Dorado de los sijes, en la ciudad india de Amritsar, ubicada en el estado de Punyab, luego de que perpetrara un supuesto acto de blasfemia, lo que provocó la ira de los fieles, reporta NDTV. El incidente fue grabado y difundido, al ser transmitidas en vivo las oraciones en el santuario.

La víctima, de entre 20 y 25 años, había saltado una barandilla para entrar a un área restringida mientras los congregados rezaban y se inclinaban. Luego intentó apoderarse de una espada que se guarda frente al Sri Gurú Granth Sahib Ji, el libro santo del sijismo. Los parroquianos reaccionaron enseguida: sacaron al hombre fuera del lugar sagrado y le propinaron toda clase de golpes, según se desprende de videos difundidos en las redes.

La Policía, que llegó al lugar de los hechos cuando el hombre ya estaba muerto, calificó el linchamiento como "un violento altercado". "Estaba solo. Se revelarán todos los detalles, ya que hay muchas cámaras de vigilancia en la zona y nuestros equipos están alerta, revisando las grabaciones", aseguró Parminder Singh Bhandal, subcomisario de policía de Amritsar. En un comentario para India Today, dijo que el fallecido había tratado de profanar el libro sagrado.

Charanjit Singh Channi, ministro jefe del Gobierno del estado de Punyab, condenó la actuación del occiso y la tachó de "el acto más desafortunado y atroz".

I strongly condemn this attempt of sacrilege inside of Darbar Sahib, Amritsar today evening.

The person has been caught, but it is alarming how such an incident can take place inside the premises of Darbar Sahib.#darbarsahib #goldentemple #amritsar pic.twitter.com/BoD4lo5d6S