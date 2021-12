Cuatro exministros de Hugo Chávez avalan un revocatorio contra Nicolás Maduro





VOA.— Cuatro exministros del gobierno de expresidente Hugo Chávez y un grupo de pensadores de la izquierda venezolana llamaron a impulsar en 2022 un referendo revocatorio en contra de Nicolás Maduro, a quien acusan de mostrar un “rostro autoritario” contra la soberanía popular. El grupo de dirigentes chavistas críticos de Maduro, aglutinados en un movimiento bautizado Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, publicó un documento donde consideran que “el atropello autoritario del Gobierno en Barinas (estado sureño donde nació Chávez) la respuesta debe ser referendo revocatorio” contra el actual presidente y pupilo de Chávez. Los firmantes se refieren a cómo el Tribunal Supremo de Justicia afín a Maduro desestimó la elección del pasado 21 de noviembre en el estado Barinas, donde perdió el chavismo por margen mínimo, y ordenó repetir la votación en enero. A su entender, el oficialismo venezolano “pisoteó la soberanía popular”. Secundan el comunicado Oly Millán, exministra de Economía Popular; Gustavo Márquez Marín, exministro de Industria y Comercio; Héctor Navarro, exministro de Educación y Ciencia y Tecnología; y Ana Elisa Osorio, exministra de Ambiente y Recursos Naturales, reveló la periodista Sebastiana Barráez. También, se suman al documento articulistas y docentes vinculados al chavismo, como Juan García Viloria, Roberto López, Santiago Arconada y Edgardo Lander, designado por Chávez para promover la negativa al proyecto económico regional conocido como Área de Libre Comercio para las Américas. “Con el desconocimiento de la voluntad popular en Barinas, el gobierno de Maduro desafió, no solo a los barineses, sino a todo el pueblo venezolano, porque lo mismo que hizo allí lo podría repetir en cualquier otro evento electoral en el que esté en juego su hegemonía (…) La trascendencia de lo ocurrido en Barinas va más allá de la disputa por una gobernación”, opinan. Creen que lo ocurrido en Barinas es “una nueva provocación” del madurismo para desestimular al electorado justo en la víspera de cumplirse la mitad de su período presidencial, cuando la Constitución venezolana permite activar solicitudes de revocatorios contra gobernantes electos por voluntad popular. Los exministros venezolanos valoran que el revocatorio debe formar parte de una “estrategia de poder movilizadora de la sociedad” a fin de recuperar la institucionalidad, defender la Constitución y reconstruir el país suramericano. El documento de cuatro de los funcionarios de confianza de Hugo Chávez se conoce luego de que otro hombre cercano al expresidente, el exministro de Energía y expresidente de la empresa estatal PDVSA, Rafael Ramírez, se pronunciara también a favor del referendo revocatorio contra Maduro en 2022. En un artículo de opinión publicado hace una semana, Ramírez llamó a revocar al actual mandatario venezolano “sin esperar más”, alegando que no habría enmienda posible de su gobierno y que suma ocho años “destruyendo al país”. Nicmer Evans, politólogo, dirigente del opositor Movimiento Democracia e Inclusión, y uno de los principales promotores del revocatorio presidencial para 2022 en Venezuela, dio la bienvenida a las voces críticas de Maduro. “El tema del referendo revocatorio está generando profundas movilizaciones en los términos de pronunciamientos políticos y de generación de conciencia (…) Debemos dar la bienvenida a todos esos exministros que se están pronunciando y que se pronunciarán a futuro”, expresó Evans a la Voz de América. ¿Herramienta de unidad? Evans, quien hace años defendía las políticas de Chávez, estima que el referendo revocatorio “puede unificar” a la oposición al madurismo, desde los partidos opositores e independientes hasta lo que llama “chavismo crítico”. “Por primera vez, pudiésemos generar un elemento que permitiera la unificación de acción táctica de la oposición. Este pronunciamiento demuestra el alto grado de conciencia del chavismo ante el madurismo. El chavismo no apoya a Maduro y hay una profunda ruptura de concepción de modelos”, dice. El Centro de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, reveló recientemente que 80% de encuestados de uno de sus estudios aprueba la realización de un revocatorio presidencial en julio de 2022. Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela desde 2019 por al menos 50 gobiernos del mundo, ha expresado su preferencia por el adelanto de elecciones presidenciales en vez de impulsar el revocatorio. La oposición necesita obtener un voto más que los logrados por Maduro en su reelección en 2018, cuando 6.245.862 electores lo respaldaron. Según fallos del Tribunal Supremo de Justicia en 2016, se necesitan las “expresiones de voluntades” de 20% de los electores de cada región y el Distrito Capital de Venezuela para pedir el revocatorio presidencial. Si alguno de esos estados no cumpliera con la meta, el referendo quedaría sin efecto. Los exministros, por su lado, acotaron que el partido de gobierno, el PSUV, es “la primera minoría” política y resaltan que los votos opositores en las pasadas elecciones regionales de noviembre fueron 8% superiores a los oficialistas.