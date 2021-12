Video de una salchicha disuelta por ácido ha sido visto más de 10 millones de veces en TikTok





21/12/2021 - 09:50:15

RT.- Un peculiar video que recoge la disolución de un perrito caliente en un recipiente lleno de ácido ha alcanzado recientemente las 10 millones de visualizaciones en TikTok. La grabación, que fue publicada el mes pasado por el entusiasta de los experimentos químicos NileRed, ha recibido 1,8 millones de me gusta y ha generado más de 29.500 comentarios. "No usaré cualquier ácido", aclara el 'tiktoker' al principio del video. "Usaré algo especial llamado solución piraña". Según la explicación de NileRed, se trata de una mezcla "caliente y furiosa" de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno, capaz de hacer desaparecer la materia orgánica (incluida la piel y la carne) en cuestión de segundos. @nilered Vaporizing a hot dog in acid 🌭 ##science ##chemistry ##nilered ♬ original sound - NileRed "Esto es extremadamente peligroso. Si algo de esto me salpica, pasaría algo muy similar, lo que no sería muy agradable", advierte el 'tiktoker', mientras arroja la salchicha a la solución transparente. En un primer momento, el perrito caliente se vuelve negro, a medida que se va liberando del carbono. Eventualmente, toda la solución se ennegrece y NileRed procede a agregar más peróxido de hidrógeno, que contiene átomos de oxígeno que se unen con el carbono. Esto hace que la mezcla burbujee violentamente, a medida que se forma dióxido de carbono y se libera una nube de gas. La eliminación del carbono hace que la solución adquiera nuevamente un color transparente, aunque ya no queda rastro del 'hot dog'. "Después de 30 segundos se calmó, lista para otra salchicha", concluyó NileRe.